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用食物反擊！ 前政治顧問在白宮旁邊開「移民餐廳」

2019-11-18 14:21聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國首都華盛頓一家新開幕的「移民餐廳」距離白宮僅不到一個街區，餐廳大力支持移民的態度，與美國總統川普的激進反移民政策，形成強烈對比。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個「快速休閒」（fast casual）的地方迎合平日午餐時間的人群，餐點融合全球不同文化的美食。用餐民眾還能在結帳時順便捐款給當地的移民倡導團體，餐廳休息後更成為這些非營利組織的工作室，定期舉辦英語課和求職服務等活動。

現年60歲的「移民餐廳」聯合創辦人謝克特（Peter Schechter）在店內不斷與顧客握手寒暄，並在午餐尖峰時段時，為排隊民眾提供點菜建議。謝克特表示，希望民眾在這能感受到家的溫暖，並聽他分享故事。

謝克特其實為一名經驗豐富的政治顧問，曾是華府智囊團的資深人士。他說已經為這家餐廳籌畫一年多。

謝克特說，身為奧地利和德國移民的後代，覺得自己不得不為美國各地反移民言論的激增作出回應。他表示，「這並非我認識的美國，某種程度上，好像貶斥移民和對他們高高在上地講話是正常的，好像移民對這個國家不好」。

他認為，「移民一直是國家成長和活力的根基，美國因為移民而一再更強大」。他說，「還有什麼比食物作為更好的反擊方式？」。

謝克特解釋，「移民正在養活美國。所有從事食品生產的行業，無論是採摘、去皮、包裝、屠宰場或是餐廳，其勞動力都相當依賴移民」。

移民餐廳距離白宮僅不到一個街區，讓外界聯想是否有諷刺川普之意，但謝克特坦言，其實一切都純屬偶然，一直希望能與白宮保持密切聯繫，只是從未想過會離的那麼近，強調這家餐廳完全與川普和政治無關。

然而，川普嚴厲打擊移民的政策正是許多顧客拜訪餐廳的原因。27歲的伊莎．達塔（Isha Datta）表示，「我認為整個政府部門都該來這用餐。他們必須銘記我們的建國理念以及我們一直以來的追求目標」。

謝克特說，移民不該是兩極分化的議題，多數民調顯示，民眾大多認為移民有益無害，希望民主黨與共和黨員有天能一起在這用餐。他表示，「餐桌、餐廳一直都是大家團結一心的地方」。

現年60歲的「移民餐廳」聯合創辦人謝克特（Peter Schechter）曾是一...
現年60歲的「移民餐廳」聯合創辦人謝克特（Peter Schechter）曾是一名經驗豐富的政治顧問。取自推特（@PDSchechter）
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「移民餐廳」內的菜色多樣，主打讓移民感到賓至如歸。取自IG（@immigrant...
「移民餐廳」內的菜色多樣，主打讓移民感到賓至如歸。取自IG（@immigrantfood）
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「移民餐廳」內的裝潢充滿異國風情。取自IG（@immigrantfood）
「移民餐廳」內的裝潢充滿異國風情。取自IG（@immigrantfood）
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移民川普白宮

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