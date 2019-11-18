揚言血洗校園 佛州狂生獲釋家長驚

2019-11-18 13:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合17日電



佛羅里達的貝克郡(Baker County)是個只有2萬8000名居民居住的純樸小鎮，一名15歲的學生卻揚言對鎮上唯一一所高中進行一場大屠殺。

「確保老師們都死了。」該學生在筆記本裡這麼寫著：「然後不斷重複」。

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這名學生在今年9月將多達六頁的「掃射校園計畫」透露給同學，校方接獲消息即刻做出回應，避免帕克蘭(Parkland)高中的悲劇再次發生，這場校園槍擊案在去年奪走14名學生和三名教職員的性命。

這名造成威脅的學生隨後遭到官方拘留，但是上個月法官撤銷他的二級重罪並將他釋放，加上14日剛發生的加州校園槍擊案導致三名學生喪命，使得貝克郡的家長們人心惶惶。

許多居民對法官的決定非常不滿，一名來自麥可倫尼市(Macclenny)的居民，同時也是一位媽媽的崔西‧蘭伯(Tracy Lamb)表示：「我們相信街訪鄰居，也相信我們的孩子在學校會安全，但是法官的決定讓我們對司法失去信心，而且這個孩子需要幫助，大家都很關心他。」

釋放這名學生的法官葛羅莉亞‧沃克(Gloria R. Walker)表示，此案檢察官並沒有足夠證據證明這名學生對大眾造成威脅，截至16日沃克並未做出任何回應。

一名任職於貝克郡高中的教師安琪拉‧克拉漢(Angela Callahan)氣憤的說：「法律應該要保障人民的安全，結果卻什麼做不了，法律沒辦法保護我們，也沒辦法幫助這個孩子。」

佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)的校園安全委員會，日前向官方申請資金，希望能設置協助維護孩童身心健康的機構，他們也希望地方法官能適時提供教育課程，避免孩子們觸法。

貝克郡的居民表示這才是他們需要的，當地牧師里查森說：「我們想幫助他，沒有人希望他為此吃上一輩子牢飯。」