絕命毒師！ 2化學教授實驗室製毒被捕

2019-11-18 13:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合17日電



韓德森州立大學(Henderson State University )的兩名教授因在學校的實驗室製毒而被捕。示意圖／ingimage 分享 facebook

阿肯色州韓德森州立大學(Henderson State University )的兩名教授因在學校的實驗室製毒而被捕，可能面臨製造甲基苯丙胺和使用製毒工具的指控。兩項指控都是重罪，製作甲基苯丙胺（Methamphetamine），也就是毒品「冰毒」，最高可判處40年監禁，使用製毒工具最多可獲刑20年。

阿州克拉克郡警長17日表示，被捕的兩人分別是韓德森州大化學系45歲的副教授貝特曼(Terry Bateman)和40歲的副教授羅蘭德(Bradley Rowland)，他們是在校警室對一棟建築內飄出的化學品氣味進行調查後，15日在阿州Arkadelphia鎮被警方逮捕。

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韓德森州大的發言人說，有人舉報從學校的科學中心飄出一種化學氣味，校警隨即進行調查，三天後貝特曼和羅蘭德於10月11日被勒令停止工作。

發言人表示，從建築內飄出的氣味是芐基氯，這是一種可用來合成製作甲基苯丙胺的化學品。為了堵住化學品洩漏和進行修補，校方查封了科學中心。校方稱，學生和教職員工的安全是他們考慮的首要問題。直到檢測顯示符合安全標準後，學科中心才在10月29日重新開放。

克拉克郡警方仍在對貝特曼和羅蘭德進行調查，郡地區法官表示，一旦郡檢察官對他們提出起訴，法院將安排兩人的出庭時間。

貝特曼是化學系的副教授，並主管本科生的科研工作，在韓德森州大已工作10年。羅蘭德是2014年到校工作。兩人被捕後都沒對外界做出解釋，他們是否有請律師也不清楚。兩人可能面臨的兩項指控都是重罪，製作甲基苯丙胺最高可判處40年監禁，使用製毒工具最多可獲刑20年。