美南加校園槍案 燭光悼受害者

2019-11-18 13:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合17日電



發生校園槍擊案的南加州索格斯高中，門口擺放鮮花、蠟燭和玩具，追悼死者。 法新社 分享 facebook

南加州聖塔克拉利塔索格斯高中日前發生校園槍擊案，兩名學生不幸喪命，17日晚間民眾在校園中齊聚點亮蠟燭，悼念遇害的兩名學生；而索格斯高中也持續關閉校園，直到12月2日才會再度開放。

槍擊案兇手伯豪(Nathaniel Tennosuke Berhow)於14日當天，使用一把點45自動手槍無差別射殺五名同學後舉槍自盡，隔日不治；而警方目前針對犯案動機，以及兇手為何選16歲生日當天犯下罪行的原因等，仍在進行調查。

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該校師生於17日晚間7時在聖塔克拉利塔中央公園為兩名死者舉行守夜哀悼儀式。

其他三名受傷的學生恢復狀況大致良好，其中一名14歲男學生和另一名14歲女學生，分別於14日和15日晚間陸續出院，而另一名受傷的15歲女學生雖然仍在醫院接受治療，但情況樂觀。

官方表示在槍擊案發生前，兇手伯豪並沒有展現任何暴力傾向或犯罪思想的聯結；洛杉磯縣警局兇案組隊長魏格納(Kent Wegener)在15日向媒體報告破案進度，警方目前為止已偵訊超過40名相關人士，也已對伯豪的住宅進行搜索，但線索仍渺茫。

魏格納說：「我們在兇嫌的住宅沒有找到任何宣導暴力犯罪的思想文宣，也沒有日記、遺書或任何透露犯罪動機的字條。」

警方在網路上也針對該校園和聖塔克拉利塔，調查過去是否收到任何威脅性言論，但目前在社群網站上的搜索仍毫無進展；另外警方也宣布，18日將在學區附近加強安檢措施。