美民主黨初選 黑馬布塔朱吉竄出

2019-11-18 14:22 聯合晚報 編譯樊蕙／綜合報導



哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「戰場分析追蹤」稱，美國民主黨2020年總統初選，印第安納州南灣市市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在愛阿華州與新罕布夏州聲勢大漲，布塔朱吉一度在愛阿華州領先，不過前副總統拜登再度在這兩州取得領先。

最近數周，民主黨選民對該黨總統參選人能擊敗川普總統的信心沒有長足進步；儘管多數還是覺得有希望，只有26%認為勝算很大，這個數字從今夏以來維持不變。

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民主黨初選選情至今不明朗，因為許多選民在理想人選與勝算較大人選中難以取捨；進步派受歡迎，卻可能因為太偏向自由派而無法取得中間選民支持。

於是從最早的初選與黨團會議，直到「超級星期二」之前，選民持續在支持度最高的拜登與麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫之間搖擺不定。

華倫的支持度自上月開始下滑；她被視為最刺激的人選，卻也有許多人認為她的風險太大，近期招致的批評恐削弱她的聲勢；許多人轉向支持拜登或布塔朱吉。

大多數選民認為拜登與布塔朱吉的政治立場有希望擊敗川普。

重新取得領先的拜登，被選民認為最保險、卻也最不刺激；佛蒙特州聯邦參議員桑德斯持續穩坐第三位。

布塔朱吉則在愛阿華州擠進前三名，其在該州支持度已成長到9月的三倍，更比上月上升七個百分點；許多愛阿華州選民認為布塔朱吉既刺激又務實；只有四分之一選民認為他的風險太高，但也有相同比例選民認為他安全。

而在新罕布夏州，布塔朱吉也大有斬獲，排名仍在第四，但支持度比上月增加九個百分點。