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庫克輸誠 川普確定本周三參觀蘋果德州工廠

2019-11-18 08:07經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

白宮周日（17日）宣布，美國總統確定本周三（20日）參觀蘋果（Apple）在德州奧斯汀的製造工廠。

根據川普發言人之一Judd Deere的推文，蘋果執行長庫克將親自帶領川普參觀；奧斯汀當地報紙Austin American-Stateman則報導，財政部長米努勤等官員將陪同川普參訪。

蘋果9月成功申請豁免部分在中國製造的零組件進口關稅後，隨即宣布蘋果新款桌上型電腦Mac Pro將會在德州的簽約工廠製造。此時正值美中貿易第一階段協議接近完成，川普等人17日便是要前往這家製造Mac Pro的協力廠參觀。

美國總統川普與蘋果執行長庫克今年3月在白宮一項勞工諮詢會議上比鄰而坐。 歐新社
美國總統川普與蘋果執行長庫克今年3月在白宮一項勞工諮詢會議上比鄰而坐。 歐新社
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