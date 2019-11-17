億萬富豪彭博 總統夢不死

2019-11-17 22:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



美國億萬富豪彭博8日趕在阿拉巴馬州報名截止期限前，登記成為民主黨總統初選參選人。77歲的彭博是財經資訊界的鉅子，被富比世雜誌列為世界第九富，當過三任紐約市長，曾於2008年、2016年及今年初三度考慮選總統，但這次終於付諸行動。

彭博將與另外17人競逐黨內提名，其中，對沖基金經理人思特爾跟他一樣是億萬富豪，前副總統拜登、麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯，跟他一樣是七十幾歲。

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如果彭博獲得黨內提名，將與同是億萬富豪的總統川普對決。彭博擔任紐約市長時，經常在社交場合與川普往來，有時還讚美川普。當時川普尚未踏入政壇。

不過，2016年總統大選時，彭博曾這樣抨擊已是共和黨總統參選人的川普：「我是紐約客，而紐約客看到騙子時，是能認出來的。」當時彭博考慮以無黨籍身分參選，不過後來擔心會分掉民主黨的選票，所以宣布放棄，轉而支持民主黨候選人希拉蕊．柯林頓。

今年初，彭博原本有意參選，但3月決定不投入選戰，改支持民主黨候選人。

彭博支持墮胎和同志權，但在經濟政策上，反對課徵富人稅。彭博的策士說，最近幾分民調顯示，主張開徵富人稅的華倫和桑德斯，支持率超越立場溫和的拜登，讓彭博日益擔心，白宮會被民主黨民粹派人士把持。

彭博要如何贏得民主黨選民青睞？彭博說，他擔任紐約市長期間，成功讓遭受911事件打擊的紐約恢復活力，此外，他贊成槍枝管制並資助相關團體，而且重視環保，從2014年來就是聯合國氣候變遷特使，並曾出錢協助美國一些州、郡和城市執行減排。

已離婚、育有兩女的彭博，跟許多億萬富豪一樣簽署「贈與誓言」，承諾捐出半數財富做慈善。彭博支持文化團體，反對吸菸和電子煙，去年捐了18億美元給母校約翰霍普金斯大學，幫窮學生付學費，另外花了一億美元，協助民主黨奪回聯邦眾院控制權。

彭博曾在2017年說，他的慈善工作和反菸運動拯救了「數百萬條人命」，他覺得自己一定能上天堂。他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目訪問時說：「我到達天堂的時候，不保證能站在門口接受訪問喔，我會直接走進去。」

不過，民主黨多數支持者的立場往左移動，傾向課徵富人稅，並對移民更包容，彭博卻被批評，在紐約市長任內修改規則，讓富人更容易賺錢，而且歧視少數族裔，也就是說，彭博的形象與民主黨主流民意不合，爭取黨內提名還有硬仗要打。

彭博1942年2月14日生於波士頓一個猶太中產家庭，父親是乳製品公司的會計。彭博在約翰霍普金斯大學就讀時，擅長電機工程，後來取得哈佛大學企業管理碩士學位。

1966年，彭博到所羅門兄弟投資銀行工作，很快升遷為合夥人，最後帶著總額1000萬美元的現金和債券獎金離職，與溫以樂（Matthew Winkler）共同創辦財經資訊公司彭博，推出創新的電腦終端，讓金融業人士獲取資料的速度比以往快上許多，為股票交易帶來革命。

彭博喜歡強調他的財富把川普遠遠比下去，川普則揶揄身高170公分、比川普矮許多的彭博是「小麥可」。川普身高191公分。