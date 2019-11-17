「岳父當時情況比他糟」 尼克森女婿看好川普脫身彈劾

2019-11-17 17:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合16日電



考克斯(Ed Cox )的岳父是尼克森總統，而老闆是川普總統，兩人都面對彈劾調查；尼克森最終遭彈劾黯然下台，考克斯預計川普則會安然度過，並且會在2020年連任成功。

考克斯長期以來是紐約州共和黨大老，現在是川普勝利(Trump Victory)基金的協調員；在水門醜聞爆發時，他是尼克森1972年競逐連任的代理人。

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他接受紐約郵報訪問時，回憶當時岳父遭彈劾調查，比現在川普的情況更糟，那時沒有人為尼克森辯護。

他說，在經濟方面，尼克森1974年遭彈劾調查時，適值是大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，並在當年8月左右觸底；但現在當華爾街股市正經歷創紀錄的高點，利率和失業率處於極低水平。

此外，在政治的計算方面兩者也不同，川普有一個由共和黨控制的參院，而尼克森則是二次大戰以來，唯一不獲共和黨控制的眾院支持的總統。

這位資深政治大老又說，川普明白他所處的位置與尼克森不同，他擁有媒體資源、推特帳戶；考克斯認為，川普會堅守陣地，抗爭到底，是一個一心要贏的現實主義者。

考克斯回憶說，尼克森早已賞識川普，在1987年的脫口秀節目中，川普暗示了要當總統的野心，當時岳母派‧尼克森(Pat Nixon)在節目上看到他，並告知丈夫，尼克森不久就寫了一封信給川普，鼓勵他說︰「只要你決定競選公職，你就會成為贏家。」這封信一直被框起來掛在白宮。

考克斯說，兩人之間有很大的共同愛好，1994年去世的尼克森「對川普表示敬意」。當被問及假如岳父仍在世，今天會給川普甚麼建議時，考克斯說：「為了國家的利益，與之抗爭，你就會獲勝。」