胖了！膽固醇高了！ 川普突然年度體檢

2019-11-17 17:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合16日電



川普總統突然到陸軍華特里德醫院「進行體檢」，引起猜測。 美聯社 分享 facebook 川普總統16日下午突然到馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)華特里德(Walter Reed)軍醫院逗留了2小時15分鐘；據悉這是川普的例行年度體檢。

白宮發言人史蒂芬妮‧葛里申(Stephanie Grisham)表示，由於預計2020年會是十分繁忙的一年，總統利用本周末提前做例行年度體檢，接受「快速檢查及實驗室」檢查，準備繼續保持健康及充滿活力。

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川普在醫院逗留約2小15分鐘後，有攝影師看到他沒有打領帶走出來。

葛里申沒有透露川普做了哪些檢查，只表示總統在體檢時還問候醫護人員，並預祝他們感恩節快樂；離開醫院前，他還會見了一位在阿富汗負傷的特種兵的家屬。

不過，川普這次體檢與上兩次比較顯得有點不尋常；過去白宮會提前公布川普前往檢查身體的消息，但這次在未經宣布下，川普的車隊就驅車前往醫院，而且川普以往都是搭總統直升專機前往，但今次則選擇坐汽車。

這是川普就任總統後的第二次年度體檢，第一次是在2018年，當時有人對他真正的健康程度提出了疑問。當時為川普體檢的軍醫、海軍少將傑克森說，總統「非常健康」，因為有「非常好的基因」。

傑克森當時也透露，他對川普說，如果只吃更加健康的食品，他「可能活到200歲」。

另外，川普今年2月也到過該院檢查身體，當時替他檢查的海軍中校康利也認為今年73歲的川普身體很健康。

當時川普重243磅，較去年的檢查重了四磅；至於血壓為118/80，有點心臟病及膽固醇有點高，醫生也提高了治療高膽固醇的冠脂妥(rosuvastatin)的劑量。