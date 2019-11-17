違抗川普 白宮預算辦公室官員作證：不知為何不援烏

2019-11-17 17:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合16日電



眾院彈劾調查人員16日罕見在周末舉行聽證會，閉門訪談白宮預算辦公室官員桑迪（圖），眾院隨後也公布另外兩名證人最近的證詞紀錄，包括白宮官員擔心川普總統通話紀錄若外洩恐導致嚴重後果，因此建議限制閱覽。 歐新社 分享 facebook 眾院彈劾調查人員16日罕見在周末舉行聽證會，閉門訪談白宮預算辦公室官員桑迪(Mark Sandy)，眾院隨後也公布另外兩名證人最近的證詞紀錄，包括白宮官員擔心川普總統通話紀錄若外洩恐導致嚴重後果，因此建議限制閱覽。

眾院16日上午發傳票給桑迪後，他便前去眾院作證，協助眾院了解川普今夏凍結烏克蘭3億9100萬元安全補助金的決定；先前川普政府指示勿配合彈劾調查，他是白宮預算辦公室首位違抗指令前去作證的白宮預算辦公室人員。

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根據兩名消息人士，桑迪告訴調查人員，他不曉得為何軍費補助會延宕，但他在預算辦公室期間從未遇過類似情況。

桑迪是預算辦公室國安部的代理副主任，他有別於部門裡拒絕出面的人，他擔任事務官，無須由川普任命。

眾院調查人員持有的文件紀錄顯示，桑迪7月25日簽署文件扣留烏克蘭補助金，預算辦公室助理主管杜飛(Michael Duffey)也簽署文件協助扣留。

眾院民主黨人16日一結束與桑迪的訪談，便公布國家安全會議歐洲和俄羅斯事務主任莫里森(Timothy Morrison)和國務院資深員工珍妮佛．威廉斯(Jennifer Williams)最近幾周出面作證的證詞；兩人皆聽過7月25日川普與烏克蘭總統的通話。

根據莫里森向眾院彈劾調查人員作證的證詞，他擔心若這通電話遭洩漏，恐導致嚴重的政治後果；他表示聽過該通電話後，他去找白宮律師詢問是否要密切保護這份電話紀錄，以免內容公諸於世。

根據16日公布的證詞，莫里森表示：「如果這通電話的備忘錄或內容外洩，我擔心他們是否會認同我在聲明列出的原因，並覺得這會帶來嚴重後果。」

雖然莫里森建議限制這通電話文字紀錄的瀏覽權限，但他認為最後通話紀錄存進高度保護的伺服器卻是一項錯誤；他也表示川普該通電話並無不妥當之處，有別於威廉斯和多位白宮官員的看法，後者認為通話內容值得堪憂。

威廉斯作證時表示，川普「異常又不適當」的要求令她好奇當局扣押烏克蘭經費的原因，但沒有官員向她解釋，「在我看來，我猜這多少能說明扣押補助金背後的其他可能動機。」