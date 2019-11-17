挺川鐵衛軍！司法部長批彈劾「癱瘓國家 」 民主黨反擊

2019-11-17 17:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合16日電



司法部長巴維理(William Barr)15日晚間在一場演說中大力為護川普，攻擊民主黨的彈劾行動；他形容反川普者是在「打泥巴戰，而且毫無節制」，意圖在迫害川普和他的總統職涯。 美聯社 分享 facebook

司法部長巴維理(William Barr)15日晚間在一場演說中大力為護川普，攻擊民主黨的彈劾行動；他形容反川普者是在「打泥巴戰，而且毫無節制」，意圖在迫害川普和他的總統職涯。

巴維理鮮少對外透露對彈劾調查的個人看法，讓民眾誤以為他試圖和川普保持距離，但這場演說卻顯示他和川普是站在同一陣線，也引發了一場爭議。

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全力捍衛總統的巴維理，當晚在保守派法律界組織「聯邦黨人協會」(Federalist Society)活動上表示，民主黨的彈劾調查根本是「政治騷擾」，而且違背憲法的宗旨；巴維理指控民主黨不斷以傳喚高層來阻擾國家的運作，他說：「我相信這些攻擊都是指向政府高層，試圖癱瘓國家行政。」

巴維理說彈劾調查已經影響了行政機關，而國會不斷向政府官員要求冗長的證詞和報告，已經壓迫到川普，間接導致川普執政團隊衰弱。

在巴維理演說的幾個小時前，川普的律師才向最高法院聲請駁回「國會傳喚川普稅務資料」的請求。

民主黨議員除了對巴維理提出批評之外，也重提2018年6月在巴維理被川普提名司法部長之前，曾寫給副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)一篇長達19頁的備忘錄中，提及巴維理反對對川普進行司法干預的調查，而白宮律師後來也取得了這份備忘錄。

巴維理上任一個月後便推翻前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的報告，認為沒有足夠的證據顯示川普干預司法。

巴維理也曾在2017年2月「華盛頓郵報」(Washington Post)中撰文，表示川普有權阻擋穆斯林旅客進入美國，並支持川普開除當時反對這項提案的司法部副部長葉慈(Sally Yates)

關於2016年聯邦調查局(FBI)是否對川普競選團隊進行間諜活動的爭議，巴維理對此也展開調查，稱其是為了確認當時的官員是否有濫用職權，左右2016年的選情。