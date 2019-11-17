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第一周的彈劾公開聽證 7件事不利川普

2019-11-17 17:11世界日報 編譯潘勛／綜合16日電

彈劾調查首個星期公開聽證結束，川普是否藉軍援要脅烏克蘭調查白登父子，在證人描述下...
彈劾調查首個星期公開聽證結束，川普是否藉軍援要脅烏克蘭調查白登父子，在證人描述下，輪廓已漸漸清晰。 路透
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眾院對川普總統的彈劾調查第一周公開聽證已結束，曾留心閉門聽證數千頁文件的人會發現，某些新細節確實浮現出來，三位公開作證的外交官也激起新的漣漪，但可列入歷史、影響頗大的這星期公開聽證，讓七件事益發明顯。

「全國公共廣播電台」(NPR)16日報導，首先是彈劾調查愈來愈被形塑為民主、共和兩黨之爭。兩造深溝高壘，寸土不讓，公開聽證的內容，似乎沒能改變任何人的定見。

事實上最令人吃驚的發展，乃是眾議員艾莉絲‧史提法尼克(Elise Stefanik)放話支持川普時，變得那麼粗聲粗氣。她15日在前駐烏克蘭大使瑪麗‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)做證後，大肆批評一切都沒有嚴重到彈劾總統的等級，全是民主黨一廂情願。

不論川普當候選人或者當總統時，史提法尼克經常批評他，此時她的角色大轉變，叫人瞠目結舌。

再來是川普最大敵人，永遠是川普自己。尤凡諾維契作證時，川普在推特祭出貼文，猛批她「所到之處事態都轉糟」，而且似乎把索馬利亞動盪歸咎給她。

川普的做法連一些保守派人士都批評，連導致柯林頓前總統被彈劾的前獨立檢察官史達(Ken Starr)都說川普的推文「判斷拙劣」、「傷人頗深」。

川普後來辯護說，自己有「言論自由」。尤凡諾維契幾乎立即反應說，總統的批評「恫嚇力很強」；眾院情報委員會主席謝安達則表示，川普在「恫嚇證人」，此事他會嚴正看待。

第三件則是「恫嚇證人」及「賄賂」很可能變成彈劾罪名。川普的推文讓民主黨揀到槍，列入愈來愈長的彈劾條款。

眾院議長波洛西在尤凡諾維契作證前一天也扭轉策略，指稱川普要求烏克蘭總統澤倫斯基「幫個忙」，調查烏國介入2016年選舉陰謀論及前副總統白登父子時，誠為「賄賂」，而依據憲法，賄賂可以成為總統被彈劾的原因。

第四件則是美駐烏克蘭大使館官員荷姆斯(David Holmes)做證說，他聽到川普打電話給美駐歐盟大使桑德蘭時說，他才不管烏克蘭的瑣事，只在乎能否「有利於總統」，也就是調查白登。

第五則是本周三位證人信譽都很好，人格很難在政爭中被抹黑。共和黨不願攻擊三人的人格，只專注於證詞與彈劾的關係。

第六則是民主、共和兩黨都認為自己達成目標；而第七件事則是彈劾案才剛起頭；民主黨籍的彈劾川普大將、眾院情報委員會主席謝安達就表示，「好戲還在後頭。」

川普烏克蘭民主黨

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