華倫「億萬富豪的眼淚」馬克杯 推出後大熱銷

2019-11-17 14:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合16日電



民主黨總統參候選人伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)推出「億萬富豪的眼淚」馬克杯，在短短幾日就成為自己競選網站上的熱銷商品，相比保守派先前推出「自由派的眼淚」馬克杯，再次掀起一股反諷的風潮。

這款售價25元的馬克杯無疑是呼應華倫最心提出的富人稅計畫，根據競選團隊表示，這款馬克杯在短短48小時內成為銷售最佳的商品。

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華倫也在商品描述中點名投資人庫伯曼(Leon Cooperman)、TD Ameritrade的創始人里克斯(Joe Ricketts)、高盛集團前執行長布蘭克梵(Lloyd Blankfein)、矽谷投資人提爾(Peter Thiel)等億萬富豪們：「一邊啜飲著他們鹹鹹又帶點溫暖的淚水，一邊思考他們可以為全民帶來的好處─公共托育、學生貸款免繳、免費大學教育，好處還不只這些呢！」

華倫更是挖苦庫柏曼因2017年涉及內線交易被證管會罰款，當他在電視直播中談到華倫的富人稅方案，他潸然淚下。

華倫的富人稅政策提議，對家庭年收入超過5000萬元徵收2％的稅，而家庭年收入超過10億元的再加徵1％的稅；根據「華爾街日報」的估算，將預計影響約7萬5000個家庭，可望在十年內替國庫增加2兆6000億至2兆7500億元元稅收。

庫柏曼等國內名列前1%的富豪對於富人稅表示擔憂，微軟公司創辦人蓋茲(Bill Gates)日前出席「紐約時報」的會議時，表示華倫的政策根本是在詆毀富人。