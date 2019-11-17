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參選總統的億萬富豪史泰爾支持富人稅 盼縮小貧富差距

2019-11-17 14:40世界日報 編譯盧炯燊／綜合16日電

角逐民主黨總統提名的史泰爾(Tom Steyer)是億萬富豪，但他正在要向選民塑造另類富豪的形象：支持徵收富人稅、希望減低收入不平等的差距。

他也是對多勞少薪的工薪族表現友善的富豪；史泰爾接受「財星」(Fortune)雜誌訪問時說，有能力替美國治療創傷，因為他是億萬富豪。

史泰爾自己為競選活動提供資金，最新數據顯示，在2020年的參選人中，史泰爾占所有電視廣告銷售額的67％，僅在電視，電台及臉書上，2019年就花費了近5000萬元，而且表示他不會設有廣告開銷的限制；但報導指出，問題是他投入多少資金，似乎並沒有幫助，

他決定參選起步很晚，是缺乏知名度的政治素人，雖然他有資格參加民主黨第五輪辯論，但下一場辯論的要求更高，而他尚未達標。

史泰爾在宣布參選前，花費了1000萬元製作了一系列廣告，要求彈劾川普，但又試圖與彈劾保持距離，甚至沒有觀看第一次公開彈劾聽證會。

史泰爾白手起家，以前是對沖基金經理，然而在參選後發現自己處於競選的渾水中；他的財富遭競爭對手公開質疑。

他在接受「財星」訪問時被問及，作為民主黨參選人中唯一的億萬富豪，會否是負擔？他回應說，他贊成徵收富人稅已經超過一年，也贊成廢除共和黨對富人和大公司的所有減稅措施。

他說，必須扭轉過去40年美國日益嚴重的貧富不均的現象，財富應該重新分配。他又說，指不少億萬富翁很難了解中低收入美國人的掙扎；而他自己花了七年時間在全國各地旅行，結識並了解他們的生活。

對於美中或許會達成第一階段貿易協議，史泰爾表示，若他當選，第一天就要結束關稅，因為這是一場災難。

他說，雖然中國有些問題必須解決，例如盜用知識產權，但美國並非唯一被中國盜用知識產權的國家，因此應該聯合其他國家而非像川普那樣單方面行事。

史泰爾也說，川普經常說很容易打贏貿易戰，其實他不知道自己在說什麼。

億萬富豪、民主黨總統參選人史泰爾支持索小貧富差距。Getty Images 法新...
億萬富豪、民主黨總統參選人史泰爾支持索小貧富差距。Getty Images 法新社
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