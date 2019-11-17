億萬富豪彭博反富人稅 反菸做慈善 靠政績搶選票
億萬富豪彭博趕在阿拉巴馬州報名截止期限前，登記成為民主黨總統初選參選人。77歲的彭博是財經資訊界的鉅子，被富比世雜誌列為世界第九富，當過三任紐約市長，曾於2008年、2016年及今年初三度考慮選總統，但這次終於付諸行動。
彭博將與另外17人競逐黨內提名，其中，對沖基金經理人史泰爾跟他一樣是億萬富豪，前副總統白登、麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯，跟他一樣是70幾歲。
如果彭博獲得黨內提名，將與同是億萬富豪的總統川普對決；彭博擔任紐約市長時，經常在社交場合與川普往來，有時還讚美川普；當時川普尚未踏入政壇。
不過，2016年總統大選時，彭博曾這樣抨擊已是共和黨總統參選人的川普：「我是紐約客，而紐約客看到騙子時，是能認出來的。」當時彭博考慮以無黨籍身分參選，不過後來擔心會分掉民主黨的選票，所以宣布放棄，轉而支持民主黨候選人喜萊莉．柯林頓。
今年初，彭博原本有意參選，但3月決定不投入選戰，改支持民主黨候選人。
彭博支持墮胎和同志權，但在經濟政策上，反對課徵富人稅。彭博的策士說，最近幾份民調顯示，主張開徵富人稅的華倫和桑德斯，支持率超越立場溫和的白登，讓彭博日益擔心，白宮會被民主黨民粹派人士把持。
要如何贏得民主黨選民青睞？彭博說，他擔任紐約市長期間，成功讓遭受九一一事件打擊的紐約恢復活力，此外，他贊成槍枝管制並資助相關團體，而且重視環保，從2014年來就是聯合國氣候變遷特使，並曾出錢協助美國一些州、郡和城市執行減排。
已離婚、育有兩女的彭博，跟許多億萬富豪一樣簽署「贈與誓言」，承諾捐出半數財富做慈善。彭博支持文化團體，反對吸菸和電子菸，去年捐了18億元給母校約翰霍普金斯大學，幫窮學生付學費，另外花了1億元，協助民主黨奪回聯邦眾院控制權。
彭博曾在2017年說，他的慈善工作和反菸運動拯救了「數百萬條人命」，他覺得自己一定能上天堂。他接受CBS「60分鐘」節目訪問時說：「我到達天堂的時候，不保證能站在門口接受訪問喔，我會直接走進去。」
不過，民主黨多數支持者的立場往左移動，傾向課徵富人稅，並對移民更包容，彭博卻被批評，在紐約市長任內修改規則，讓富人更容易賺錢，而且歧視少數族裔，也就是說，彭博的形象與民主黨主流民意不合，爭取黨內提名還有硬仗要打。
彭博喜歡強調他的財富遠超過川普；身高6呎3吋的川普則揶揄5呎8吋的彭博是「小麥可」。
彭博倒是有一點跟2016年參選總統的川普一樣：如果當選總統，是否要與旗下事業切割，避免利益衝突？彭博在紐約市長任內並未放棄公司所有權，但不介入日常經營管理。
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