睽違2年 比爾蓋茲擠下貝佐斯重登全球首富

2019-11-17 14:37 世界日報 編譯中心／綜合16日電



睽違兩年多，微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）16日擠下亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos），重登全球首富寶座；原因包括微軟擊敗亞馬遜奪得美國國防部雲端運算標案，激勵股價上揚，拉抬了蓋茲身價；而貝佐斯離婚時將四分之一財產分給前妻，造成財富縮水。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），64歲的蓋茲個人資產淨值今日達到1100億元，超越55歲的貝佐斯的1087億元。

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五角大廈10月25日宣布，將價值100億元的雲端運算合約給微軟（Microsoft）而非亞馬遜（Amazon.com）。此後至今，微軟股價上揚4%，亞馬遜股價則下滑約2%，造成蓋茲和貝佐斯的財富此消彼長。

中央社報導，彭博億萬富翁指數追蹤全球500大富豪個人財富淨值，在美國股市每個交易日收盤後發布更新。全球最大網路零售商亞馬遜10月還發布兩年來首度獲利萎縮，引發股價下挫，當時曾讓蓋茲財富一度在盤中超越貝佐斯；但亞馬遜股價隨後收復跌勢。

微軟股價今年來勁揚48%，令持有1%股份的蓋茲資產淨值大增。蓋茲其他財富來自出售股票和他的家族辦公室「級聯」（Cascade）數年來投資所得。

不過，貝佐斯若未與前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）離婚，應該會比現在富有許多；兩人今年1月宣布分道揚鑣，瑪肯西7月獲得兩人持有的亞馬遜股份其中四分之一。截至今天，瑪肯西資產淨值也縮水至350億元。

然而，蓋茲若未投入大筆資金從事慈善事業，也可能永遠不會讓出全球首富頭銜。自1994年以來，他的「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）累計已捐出超過350億元。