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擾民+詐騙 禁自動語音電話 已草擬法案

2019-11-17 14:12世界日報 編譯盧炯燊╱綜合16日電

民眾對自動語音電話(robocall，又稱機器人電話)早已深惡痛絕，要求立法禁止；國會參眾兩院的主要相關議員，15日終於宣布已草擬法案禁止，同時對最終能夠立法並交由川普總統簽署成為法律感到樂觀。

民主黨籍的眾院能源及商業委員會主席帕隆(Frank Pallone Jr.)及共和黨籍的參院商業委員會委員，也是共和黨黨團會議主席的熊恩(John Thune)，15日共同發表聲明指出，該法案允許電話營運商以「一致及透明」的方式，阻止自動語音電話，而毋須向用戶額外收費。不過聲明沒透露法案的內容。

自動語音電話是透過電腦自動撥號播放錄音訊息的電話，多年來這種電話侵擾民眾的生活愈來愈嚴重，更成為行騙的主要工具，估計光在2018年就有超過480億次這類自動電話，比前一年增長了近50％；而YouMail的統計發現，僅在上個月就有57億通機器人電話，因此要求禁止之聲愈來愈高。

據了解，這項法案將會要求電話營運商驗證撥打者的電話，並免費提供工具給用戶來阻止垃圾電話；此外它還將賦予聯邦通訊委員會更多的時間來調查及懲罰非法發放自動語音電話者。

參眾兩院幾個月來一直研究透過立法來解決自動語音電話問題，而15日的聲明表明，兩院已就法案之的分歧達成了協議。

聲明表示，兩院已經就立法原則達成了一項協議，這個名為「帕隆-熊恩TRACED法」( Pallone-Thune TRACED Act) ，可以遏止自動語音電話的氾濫，相信總統會簽署正式成為法例。聲明指出，現在該讓美國人重新掌控他們的手機了。

眾院能源和商業委員會的共和黨最高代表瓦爾登(Greg Walden)及民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)也簽署了聲明。

兩院議員將在未來數天，最終確定法案文本。

自動語音電話愈來愈多，國會兩黨議員終於草擬法案準備採取行動。圖為一名佛羅里達居民...
自動語音電話愈來愈多，國會兩黨議員終於草擬法案準備採取行動。圖為一名佛羅里達居民接到機器人電話。美聯社
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