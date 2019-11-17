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聖地牙哥人倫悲劇 槍殺妻與3幼子 爹地自轟亡

2019-11-17 14:07世界日報 編譯林梅婕╱綜合16日電

加州聖地牙哥一棟民宅16日傳出槍案，一名男子槍殺妻子和四名子女後，舉槍自盡；警方表示除了其中一名孩童傷勢險峻仍在急救外，其餘傷者皆宣告身亡；根據警方初步調查，可能因離婚糾紛而引發這場人倫慘劇。

根據戴伯斯(Matt Dobbs.)巡官指出，槍案發生在天堂山(Paradise Hills)社區，911緊急報案中心於當第時間16日清晨6點49分接獲一通電話，報案者並未出聲，但接線生聽到電話背景傳出爭執，還有人斥喝要求對方離開；隨後警方在前往的途中又接獲住在隔壁的家屬報案，表示屋內傳出槍響。

警方表示，在抵達現場後因無人回應，員警便在民宅周圍巡視，發現屋內一名孩童倒在血泊中後立刻破窗而入，隨後發現家中其他四名死者。

死者分別為31歲的男子、29歲的妻子，以及分別為三歲、五歲和九歲的子女；另一名11歲的男童則身受重傷，截稿時尚未脫離險境。

戴伯斯表示，這名妻子長期與丈夫疏離，一人帶著四名子女和其他家人分別住在天堂山社區，在悲劇發生前一天她剛對丈夫申請限制令。

警方表示11月1日曾接獲這名妻子的報案，當時他們正因為討論財產分配而發生爭執，根據警方表示雙方正在訴請離婚的階段，當天警方向這名妻子建議申請限制令。

一名三年前搬進社區的居民杜朗佐(Gabriel Duranzo)驚嘆的說：「那戶人家和孩子們平常看起來和樂融融，誰能想到關著的那扇門背後暗藏什麼危機。」

街坊們也表示，他們雖然不認識這戶人家，但是常看到他們的孩子在庭院和狗玩耍和騎腳踏車。

警察局長尼斯萊特(David Nisleit)說，那些在第一時間抵達案發現場的員警看到孩童的屍體都受到極大的衝擊，明知為時已晚仍試圖對他們進行急救。

加州聖地牙哥發生人倫慘案，一名男子疑因離婚分產糾紛開槍打死太太與三名幼兒後自盡。...
加州聖地牙哥發生人倫慘案，一名男子疑因離婚分產糾紛開槍打死太太與三名幼兒後自盡。圖為警方把凶宅封鎖進行調查。美聯社
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