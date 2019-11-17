聖地牙哥人倫悲劇 槍殺妻與3幼子 爹地自轟亡

2019-11-17 14:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ╱綜合16日電



加州聖地牙哥一棟民宅16日傳出槍案，一名男子槍殺妻子和四名子女後，舉槍自盡；警方表示除了其中一名孩童傷勢險峻仍在急救外，其餘傷者皆宣告身亡；根據警方初步調查，可能因離婚糾紛而引發這場人倫慘劇。

根據戴伯斯(Matt Dobbs.)巡官指出，槍案發生在天堂山(Paradise Hills)社區，911緊急報案中心於當第時間16日清晨6點49分接獲一通電話，報案者並未出聲，但接線生聽到電話背景傳出爭執，還有人斥喝要求對方離開；隨後警方在前往的途中又接獲住在隔壁的家屬報案，表示屋內傳出槍響。

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警方表示，在抵達現場後因無人回應，員警便在民宅周圍巡視，發現屋內一名孩童倒在血泊中後立刻破窗而入，隨後發現家中其他四名死者。

死者分別為31歲的男子、29歲的妻子，以及分別為三歲、五歲和九歲的子女；另一名11歲的男童則身受重傷，截稿時尚未脫離險境。

戴伯斯表示，這名妻子長期與丈夫疏離，一人帶著四名子女和其他家人分別住在天堂山社區，在悲劇發生前一天她剛對丈夫申請限制令。

警方表示11月1日曾接獲這名妻子的報案，當時他們正因為討論財產分配而發生爭執，根據警方表示雙方正在訴請離婚的階段，當天警方向這名妻子建議申請限制令。

一名三年前搬進社區的居民杜朗佐(Gabriel Duranzo)驚嘆的說：「那戶人家和孩子們平常看起來和樂融融，誰能想到關著的那扇門背後暗藏什麼危機。」

街坊們也表示，他們雖然不認識這戶人家，但是常看到他們的孩子在庭院和狗玩耍和騎腳踏車。