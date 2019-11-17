聯邦特勤局：校園攻擊兇嫌 多遭受過霸凌

2019-11-17 14:03 世界日報 編譯樊蕙綜合16日電



南加州索格斯高中(Saugus H.S.)校園槍案導致三死四傷慘劇，再度引發如何事先防範的討論；聯邦特勤局(U.S. Secret Service)日前發表研究報告稱，多數在校園發動致命恐攻的學生，都曾被強烈霸凌、多次違反紀律；該研究可望幫助訓練校方與執法機構人員，如何揪出打算發動攻擊的學生，並在他們犯案前成功阻止。

特勤局國家威脅評估中心(National Threat Assessment Center)主任亞拉塔利(Lina Alathari)說：「這些行動都不是某個學生一時衝動、突然心懷不滿發動的；大多數的案件都可以避免。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

研究人員深度審視2008年到2017年間發生的41起校園槍擊案，案發地點都是幼稚園至12年級的學校，且攻擊者都是在校學生或是離校一年內，曾使用武器在校園裡傷害或殺害至少一人並企圖攻擊更多人；部分槍擊案不是案發學校學生所為，或是沒有造成人員傷亡，此類案件不被列入研究範圍。

這項研究是在佛羅里達州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊案後展開，也是1999年科州哥倫邦高中槍擊案以來最全面的研究；該中心從執法單位獲得先前未曾接觸的大量敏感資料，包括警方報告、調查檔案與非公開記錄等。

攻擊者有些細節特別值得注意：有人在犯案前不在校園裡，通常是因為被停學；有人被同儕當面或在網路上霸凌；有人覺得被虐待；有人是想成名，也有人是想輕生。許多攻擊者迷戀上暴力，並在網路上收看、玩暴力遊戲或閱讀暴力相關書籍。

至少有四個案例的攻擊者，都是想向重大校園槍擊案兇嫌看齊，包括科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High School)、維吉尼亞理工大學(Virginia Tech University)、與康乃狄克州珊迪虎克小學槍擊案。