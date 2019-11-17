親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

聯邦特勤局：校園攻擊兇嫌 多遭受過霸凌

2019-11-17 14:03世界日報 編譯樊蕙綜合16日電

南加州索格斯高中(Saugus H.S.)校園槍案導致三死四傷慘劇，再度引發如何事先防範的討論；聯邦特勤局(U.S. Secret Service)日前發表研究報告稱，多數在校園發動致命恐攻的學生，都曾被強烈霸凌、多次違反紀律；該研究可望幫助訓練校方與執法機構人員，如何揪出打算發動攻擊的學生，並在他們犯案前成功阻止。

特勤局國家威脅評估中心(National Threat Assessment Center)主任亞拉塔利(Lina Alathari)說：「這些行動都不是某個學生一時衝動、突然心懷不滿發動的；大多數的案件都可以避免。」

研究人員深度審視2008年到2017年間發生的41起校園槍擊案，案發地點都是幼稚園至12年級的學校，且攻擊者都是在校學生或是離校一年內，曾使用武器在校園裡傷害或殺害至少一人並企圖攻擊更多人；部分槍擊案不是案發學校學生所為，或是沒有造成人員傷亡，此類案件不被列入研究範圍。

這項研究是在佛羅里達州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊案後展開，也是1999年科州哥倫邦高中槍擊案以來最全面的研究；該中心從執法單位獲得先前未曾接觸的大量敏感資料，包括警方報告、調查檔案與非公開記錄等。

攻擊者有些細節特別值得注意：有人在犯案前不在校園裡，通常是因為被停學；有人被同儕當面或在網路上霸凌；有人覺得被虐待；有人是想成名，也有人是想輕生。許多攻擊者迷戀上暴力，並在網路上收看、玩暴力遊戲或閱讀暴力相關書籍。

至少有四個案例的攻擊者，都是想向重大校園槍擊案兇嫌看齊，包括科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High School)、維吉尼亞理工大學(Virginia Tech University)、與康乃狄克州珊迪虎克小學槍擊案。

攻擊者多數為年輕成年人、或7年級到12年級生；超過四分之三的攻擊者犯案前都曾在學校與別人捲入事件。有七名攻擊者事前記錄犯案計畫，還有五人事前調查攻擊對象。

特勤局的調查指出，大多數的校園槍擊事件都可以避免。圖為居民再發生槍案的南加州索格...
特勤局的調查指出，大多數的校園槍擊事件都可以避免。圖為居民再發生槍案的南加州索格斯高中獻花悼念罹難者。Getty Images
分享

槍擊霸凌恐攻

相關新聞

美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12

聖地牙哥人倫悲劇 槍殺妻與3幼子 爹地自轟亡

2019-11-17 14:07

擾民+詐騙 禁自動語音電話 已草擬法案

2019-11-17 14:12

新州高中足球賽響槍 2中彈6被捕 疑幫派糾紛

2019-11-17 13:50

4歲貓熊貝貝將回中國 美飼養員捨不得直說會噴淚

2019-11-17 11:51

彈劾川普調查 白宮預算局官員閉門作證

2019-11-17 09:42

謎團重重…台生陳屍處距校步行僅1小時 失蹤3月活著卻找不到人

2019-11-17 00:39

美前駐烏大使 稱被川普推文威脅

2019-11-17 00:24

星期人物／三度縮手 懷抱總統夢的億萬富豪彭博

2019-11-17 00:21

寶劍透玄機 川普長子新書被爆靠買榜登紐時排行冠軍

2019-11-16 23:10

前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦

2019-11-16 18:16

彈劾聽證兩黨唇槍舌劍 反川護川激烈對峙

2019-11-16 17:59

川普砲轟前駐烏大使 民主黨反批他威脅證人

2019-11-16 17:58

公認「正直專業」 她卻是川普口中的「壞消息」

2019-11-16 17:55

白宮公布新電話紀錄 內容偏離正式文稿惹人疑竇

2019-11-16 16:47

川普前競選顧問史東 遭控7罪全數成立

2019-11-16 14:39

南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34

北科大交換生陳屍美國 外交部、校方全力協助處理後事

2019-11-16 13:45

在美失蹤近3個月...北科大交換生賴致愷確定數日前死亡

2019-11-16 13:43

2020十大最可靠車款 韓日系平手

2019-11-16 13:14

東岸11月爆冷 佛州卻連231天80℉

2019-11-16 13:09

川普特赦2戰爭罪美軍 其中一人恢復原軍階

2019-11-16 12:58

川普攻擊 美駐烏克蘭前大使怕怕

2019-11-16 12:57

彈劾調查第二場公開聽證 川普推文亂入

2019-11-16 12:57

美高中又發生槍擊 新澤西州高中足球賽染血至少2傷

2019-11-16 11:48

打臉軍法！川普特赦兩名戰爭罪犯、恢復一士官長軍階

2019-11-16 11:27

台灣交換學生在美死亡 外交部：全力協助家屬善後

2019-11-16 10:37
看更多

熱門文章

她搭飛機遇奧客「臭腳放椅背」 網友獻計一招反制

2019-11-16 18:25

謎團重重…台生陳屍處距校步行僅1小時 失蹤3月活著卻找不到人

2019-11-17 00:39

團結力量大！智利示威者用雷射筆打下無人機

2019-11-17 08:15

繼南韓之後 日本也被川普獅子大開口要軍費

2019-11-16 20:52

影／澳航測試最長直飛航線！一趟近20小時挑戰久坐極限

2019-11-16 17:17

空氣再毒也不戴口罩 印度人難道不怕死嗎？

2019-11-17 10:00

黃背心示威者挺香港 破壞巴黎中國銀行、匯豐銀行分行

2019-11-17 09:00

研究：工業革命造成不倫戀激增

2019-11-16 21:50

美中貿易協議最後攻堅：魔鬼藏在細節裡

2019-11-16 20:04

科技人炒高加州房價 蘋果、臉書、谷歌出千億解決危機

2019-11-16 15:28

威尼斯聖馬爾谷大教堂淹水 摩西計畫重啟成最後希望

2019-11-16 22:12

身手不凡、精通多國語言的韓星保鑣 月薪有這個數？

2019-11-16 20:55

美國能源股有多慘？ 標普500能源股總值不如蘋果

2019-11-16 16:14

華為豁免令 美擬再延兩周

2019-11-16 23:27

前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦

2019-11-16 18:16

寶劍透玄機 川普長子新書被爆靠買榜登紐時排行冠軍

2019-11-16 23:10

美對中出口衰退 逾30州受傷

2019-11-16 23:34

海水淹進教堂…威尼斯最後救星 「摩西計畫」重啟

2019-11-17 00:18

我外交又拉警報？馬紹爾群島明大選 恐牽動外交轉向

2019-11-17 10:43

餐廳不擺桌椅？美食外送夯 餐飲業攻外送廚房

2019-11-16 22:11

瑞中關系將入「冰期」？

2019-11-16 19:59

拉下貝佐斯 比爾蓋茲重回全球首富寶座

2019-11-16 18:29

美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12

伊朗漲油價50%、實施配給 各地爆示威抗議至少2死

2019-11-17 10:08

韓國2019最受歡迎美食 台灣黑糖珍奶正夯

2019-11-16 20:02

星期人物／三度縮手 懷抱總統夢的億萬富豪彭博

2019-11-17 00:21

安德魯王子撇清性侵疑雲 悔與淫魔富豪來往

2019-11-16 14:42

吸食電子煙肺部疤痕累累！美17歲少年命危換雙肺 成全球首個病例

2019-11-17 10:25

美前駐烏大使 稱被川普推文威脅

2019-11-17 00:24

南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34

別人的哥哥總不叫我失望！小男孩對新生兒妹妹溫柔開唱

2019-11-17 11:45

蘋果領漲 道瓊飛越28,000

2019-11-16 23:49

公認「正直專業」 她卻是川普口中的「壞消息」

2019-11-16 17:55

疫苗實驗現曙光 吃花生不必怕過敏

2019-11-16 22:06

極致滑雪之旅 付154萬元讓頂級旅行社幫你搞定！

2019-11-16 20:46

蓋茲擠下貝佐斯 重登世界首富

2019-11-17 00:43

黃背心運動將滿週年 示威者再走上巴黎街頭

2019-11-16 21:05

白宮公布新電話紀錄 內容偏離正式文稿惹人疑竇

2019-11-16 16:47

清朝長辮+黃龍旗配色 英校時尚課作品涉種族歧視遭抗議

2019-11-16 16:42

川普前競選顧問史東 遭控7罪全數成立

2019-11-16 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top