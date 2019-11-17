新州高中足球賽響槍 2中彈6被捕 疑幫派糾紛

新澤西州歡樂谷高中(Pleasantville)與肯登高中(Camden)兩校美式足球隊15日晚間比賽時發生槍擊案，造成一名10歲男童重傷和另外兩人受傷，球員和觀眾也驚恐逃難；警方初步調查認為疑似幫派糾紛引發，和兩所比賽的學校無關；警方16日並宣布逮捕六人，並對他們控罪。

大西洋郡(Atlantic County)檢察官泰納(Damon Tyner)，子彈造成一名10歲男童、15歲少年和27歲男子阿布杜拉(Ibn Abdullah)受傷；槍擊案發生時，三人位於擁擠的看台區。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當局表示，阿布杜拉是當晚槍擊案目標，緊急救護人員抵達時在他身上搜出槍械，他也因被控罪，目前他的情況穩定但需動手術；10歲男童至16日情況依舊危急，15歲少年擦傷已接受治療。

當局16日不願談論槍擊案主因，僅表示正在調查動機，這些遭控罪的人似乎都與當晚球賽沒有關聯，這個場地恰好成為罪犯報復另一人的良機；泰勒在新聞稿表示：「我們社區不會被幾個意圖危害我們與孩童安全的白癡給挾持。」

大西洋郡31歲男子被控三起企圖謀殺罪與兩起武器罪，他在槍擊案後沒多久就被球賽保安人員當場逮捕；另外三人面臨武器控罪，還有一人遭控持有武器和規避罪。截至16日為止，尚不清楚這六名遭控罪者是否有律師。

社群網站稱，兩校球隊當晚七時開始進行新州季後賽；在場的「大西洋城報」(The Press of Atlantic City)報導，比賽第三節槍聲大作。

在場的青少年足球教練迪亞哥(Jonathan Diego)表示，觀眾和球員倉皇撞倒圍籬逃離球場，「現場一片混亂，一大群民眾在逃命。」

根據「澤西體育特區報」的影片，可聽見至少六聲槍響，球員停下比賽往看台看了看，隨即扭頭逃命。