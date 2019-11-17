親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新州高中足球賽響槍 2中彈6被捕 疑幫派糾紛

2019-11-17 13:50世界日報 編譯樊蕙、郭宣含╱綜合16日電

新澤西州歡樂谷高中(Pleasantville)與肯登高中(Camden)兩校美式足球隊15日晚間比賽時發生槍擊案，造成一名10歲男童重傷和另外兩人受傷，球員和觀眾也驚恐逃難；警方初步調查認為疑似幫派糾紛引發，和兩所比賽的學校無關；警方16日並宣布逮捕六人，並對他們控罪。

大西洋郡(Atlantic County)檢察官泰納(Damon Tyner)，子彈造成一名10歲男童、15歲少年和27歲男子阿布杜拉(Ibn Abdullah)受傷；槍擊案發生時，三人位於擁擠的看台區。

當局表示，阿布杜拉是當晚槍擊案目標，緊急救護人員抵達時在他身上搜出槍械，他也因被控罪，目前他的情況穩定但需動手術；10歲男童至16日情況依舊危急，15歲少年擦傷已接受治療。

當局16日不願談論槍擊案主因，僅表示正在調查動機，這些遭控罪的人似乎都與當晚球賽沒有關聯，這個場地恰好成為罪犯報復另一人的良機；泰勒在新聞稿表示：「我們社區不會被幾個意圖危害我們與孩童安全的白癡給挾持。」

大西洋郡31歲男子被控三起企圖謀殺罪與兩起武器罪，他在槍擊案後沒多久就被球賽保安人員當場逮捕；另外三人面臨武器控罪，還有一人遭控持有武器和規避罪。截至16日為止，尚不清楚這六名遭控罪者是否有律師。

社群網站稱，兩校球隊當晚七時開始進行新州季後賽；在場的「大西洋城報」(The Press of Atlantic City)報導，比賽第三節槍聲大作。

在場的青少年足球教練迪亞哥(Jonathan Diego)表示，觀眾和球員倉皇撞倒圍籬逃離球場，「現場一片混亂，一大群民眾在逃命。」

根據「澤西體育特區報」的影片，可聽見至少六聲槍響，球員停下比賽往看台看了看，隨即扭頭逃命。

官方人員表示，19日會繼續進行球賽但觀眾不得進場。新州州長墨菲(Phil Murphy)16日也感嘆這起暴力事件，並呼籲眾人繼續努力打擊槍枝暴力。

新澤西州兩所高中足球隊15日晚比賽時發生槍案，警方清空現場進行蒐證。美聯社
新澤西州兩所高中足球隊15日晚比賽時發生槍案，警方清空現場進行蒐證。美聯社
分享

槍擊

相關新聞

美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12

聖地牙哥人倫悲劇 槍殺妻與3幼子 爹地自轟亡

2019-11-17 14:07

擾民+詐騙 禁自動語音電話 已草擬法案

2019-11-17 14:12

聯邦特勤局：校園攻擊兇嫌 多遭受過霸凌

2019-11-17 14:03

4歲貓熊貝貝將回中國 美飼養員捨不得直說會噴淚

2019-11-17 11:51

彈劾川普調查 白宮預算局官員閉門作證

2019-11-17 09:42

謎團重重…台生陳屍處距校步行僅1小時 失蹤3月活著卻找不到人

2019-11-17 00:39

美前駐烏大使 稱被川普推文威脅

2019-11-17 00:24

星期人物／三度縮手 懷抱總統夢的億萬富豪彭博

2019-11-17 00:21

寶劍透玄機 川普長子新書被爆靠買榜登紐時排行冠軍

2019-11-16 23:10

前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦

2019-11-16 18:16

彈劾聽證兩黨唇槍舌劍 反川護川激烈對峙

2019-11-16 17:59

川普砲轟前駐烏大使 民主黨反批他威脅證人

2019-11-16 17:58

公認「正直專業」 她卻是川普口中的「壞消息」

2019-11-16 17:55

白宮公布新電話紀錄 內容偏離正式文稿惹人疑竇

2019-11-16 16:47

川普前競選顧問史東 遭控7罪全數成立

2019-11-16 14:39

南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34

北科大交換生陳屍美國 外交部、校方全力協助處理後事

2019-11-16 13:45

在美失蹤近3個月...北科大交換生賴致愷確定數日前死亡

2019-11-16 13:43

2020十大最可靠車款 韓日系平手

2019-11-16 13:14

東岸11月爆冷 佛州卻連231天80℉

2019-11-16 13:09

川普特赦2戰爭罪美軍 其中一人恢復原軍階

2019-11-16 12:58

川普攻擊 美駐烏克蘭前大使怕怕

2019-11-16 12:57

彈劾調查第二場公開聽證 川普推文亂入

2019-11-16 12:57

美高中又發生槍擊 新澤西州高中足球賽染血至少2傷

2019-11-16 11:48

打臉軍法！川普特赦兩名戰爭罪犯、恢復一士官長軍階

2019-11-16 11:27

台灣交換學生在美死亡 外交部：全力協助家屬善後

2019-11-16 10:37
看更多

熱門文章

她搭飛機遇奧客「臭腳放椅背」 網友獻計一招反制

2019-11-16 18:25

謎團重重…台生陳屍處距校步行僅1小時 失蹤3月活著卻找不到人

2019-11-17 00:39

團結力量大！智利示威者用雷射筆打下無人機

2019-11-17 08:15

繼南韓之後 日本也被川普獅子大開口要軍費

2019-11-16 20:52

影／澳航測試最長直飛航線！一趟近20小時挑戰久坐極限

2019-11-16 17:17

空氣再毒也不戴口罩 印度人難道不怕死嗎？

2019-11-17 10:00

黃背心示威者挺香港 破壞巴黎中國銀行、匯豐銀行分行

2019-11-17 09:00

研究：工業革命造成不倫戀激增

2019-11-16 21:50

美中貿易協議最後攻堅：魔鬼藏在細節裡

2019-11-16 20:04

科技人炒高加州房價 蘋果、臉書、谷歌出千億解決危機

2019-11-16 15:28

威尼斯聖馬爾谷大教堂淹水 摩西計畫重啟成最後希望

2019-11-16 22:12

身手不凡、精通多國語言的韓星保鑣 月薪有這個數？

2019-11-16 20:55

美國能源股有多慘？ 標普500能源股總值不如蘋果

2019-11-16 16:14

華為豁免令 美擬再延兩周

2019-11-16 23:27

前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦

2019-11-16 18:16

寶劍透玄機 川普長子新書被爆靠買榜登紐時排行冠軍

2019-11-16 23:10

美對中出口衰退 逾30州受傷

2019-11-16 23:34

海水淹進教堂…威尼斯最後救星 「摩西計畫」重啟

2019-11-17 00:18

我外交又拉警報？馬紹爾群島明大選 恐牽動外交轉向

2019-11-17 10:43

餐廳不擺桌椅？美食外送夯 餐飲業攻外送廚房

2019-11-16 22:11

瑞中關系將入「冰期」？

2019-11-16 19:59

拉下貝佐斯 比爾蓋茲重回全球首富寶座

2019-11-16 18:29

美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12

伊朗漲油價50%、實施配給 各地爆示威抗議至少2死

2019-11-17 10:08

韓國2019最受歡迎美食 台灣黑糖珍奶正夯

2019-11-16 20:02

星期人物／三度縮手 懷抱總統夢的億萬富豪彭博

2019-11-17 00:21

安德魯王子撇清性侵疑雲 悔與淫魔富豪來往

2019-11-16 14:42

吸食電子煙肺部疤痕累累！美17歲少年命危換雙肺 成全球首個病例

2019-11-17 10:25

美前駐烏大使 稱被川普推文威脅

2019-11-17 00:24

南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34

別人的哥哥總不叫我失望！小男孩對新生兒妹妹溫柔開唱

2019-11-17 11:45

蘋果領漲 道瓊飛越28,000

2019-11-16 23:49

公認「正直專業」 她卻是川普口中的「壞消息」

2019-11-16 17:55

疫苗實驗現曙光 吃花生不必怕過敏

2019-11-16 22:06

極致滑雪之旅 付154萬元讓頂級旅行社幫你搞定！

2019-11-16 20:46

蓋茲擠下貝佐斯 重登世界首富

2019-11-17 00:43

黃背心運動將滿週年 示威者再走上巴黎街頭

2019-11-16 21:05

白宮公布新電話紀錄 內容偏離正式文稿惹人疑竇

2019-11-16 16:47

清朝長辮+黃龍旗配色 英校時尚課作品涉種族歧視遭抗議

2019-11-16 16:42

川普前競選顧問史東 遭控7罪全數成立

2019-11-16 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top