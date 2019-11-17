美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



美國聯邦參議院14日針對《香港人權與民主法案》啟動快速通過機制，以加速法案通過，這將為制裁侵犯香港自由的人士開闢道路。然而，華盛頓郵報指出，白宮可能會為了美中貿易協議而不簽署法案，犧牲香港人權。

眾院版《香港人權與民主法案》上月以「一致同意」方式通過，標誌美國與香港關係發生戲劇性轉變的開始。該法案要求美國務卿對香港的特殊地位進行年度審查，香港特殊地位讓香港享受與中國不同待遇，鞏固其作為國際金融中心的地位。

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跨黨派的中國問題委員會（CECC）也在14日發布的報告中，建議國會評估香港是否仍大致擁有獨立於中國的自治權，並在中國軍隊或警察開始進駐香港時廢除其特殊地位。

16日下午，駐港的中國解放軍在浸會大學外協助清理在馬路上的磚塊和雜物，這是6月爆發反送中運動以來，首次有解放軍現身香港街頭。

但現在的問題是，法案最終要由美國總統川普簽署後才生效，川普是否依然堅定捍衛香港？儘管香港上周的抗議活動再升溫，部分大學校園淪為示威者與警方的戰場，近期都不見川普對香港局勢發表評論或推文。川普政府的態度，與國會積極推動香港法案相差甚遠。

CECC主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）接受採訪時說，「他（川普）的沉默值得注意，相當令人不安。我們都希望與中國建立良好的經濟關係，這是毫無疑問的，但這不代表我們要犧牲對人權的承諾」。

川普為爭取2020年連任，因此視與中國簽署第一階段貿易協議為當務之急。川普與中國國家主席習近平原定要在本周於智利舉辦的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上簽署協議，但當地因示威抗議而被迫取消。川普上周表示，2020新年之前可能不會達成協議。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）14日啟動快速通過機制，希望跳過一般程序，獲得優先處理法案權。若無人提出反對，參院領袖即可應要求，在院會裁示法案以「一致同意」方式通過。盧比歐說，法案最快將在下周通過。