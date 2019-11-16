親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

駕駛爆頭慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

寶劍透玄機 川普長子新書被爆靠買榜登紐時排行冠軍

2019-11-16 23:10聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國總統川普長子小唐納的新書“Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants To Silence Us”本月5日出版，旋即登上紐約時報暢銷書精裝版冠軍 ，卻被踢爆是靠著不正常交易，很有可能是共和黨全國委員會動員爆買，製造巨量，才衝上冠軍。

紐約郵報披露，第一名的後面有一個寶劍符號，這代表書籍交易銷售不正常，提醒讀者注意。

共和黨全國委員會承認在募款活動贈書，但否認爆買，反而說許多黨員積極詢問搶購，才是書本登上冠軍的主因。

川普長子的新書封面。法新社
川普長子的新書封面。法新社
分享
川普長子小唐納5日在紐約辦簽書會。法新社
川普長子小唐納5日在紐約辦簽書會。法新社
分享
非小說類第一名（右上）有劍的符號註記。圖／摘自紐約時報暢銷書排行榜官網
非小說類第一名（右上）有劍的符號註記。圖／摘自紐約時報暢銷書排行榜官網
分享

紐約時報共和黨爆買

相關新聞

前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦

2019-11-16 18:16

彈劾聽證兩黨唇槍舌劍 反川護川激烈對峙

2019-11-16 17:59

川普砲轟前駐烏大使 民主黨反批他威脅證人

2019-11-16 17:58

公認「正直專業」 她卻是川普口中的「壞消息」

2019-11-16 17:55

白宮公布新電話紀錄 內容偏離正式文稿惹人疑竇

2019-11-16 16:47

川普前競選顧問史東 遭控7罪全數成立

2019-11-16 14:39

南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34

北科大交換生陳屍美國 外交部、校方全力協助處理後事

2019-11-16 13:45

在美失蹤近3個月...北科大交換生賴致愷確定數日前死亡

2019-11-16 13:43

2020十大最可靠車款 韓日系平手

2019-11-16 13:14

東岸11月爆冷 佛州卻連231天80℉

2019-11-16 13:09

川普特赦2戰爭罪美軍 其中一人恢復原軍階

2019-11-16 12:58

川普攻擊 美駐烏克蘭前大使怕怕

2019-11-16 12:57

彈劾調查第二場公開聽證 川普推文亂入

2019-11-16 12:57

美高中又發生槍擊 新澤西州高中足球賽染血至少2傷

2019-11-16 11:48

打臉軍法！川普特赦兩名戰爭罪犯、恢復一士官長軍階

2019-11-16 11:27

台灣交換學生在美死亡 外交部：全力協助家屬善後

2019-11-16 10:37

川普亂入彈劾調查聽證 衝高收視率

2019-11-16 09:55

失蹤3個月！美警方：民房小屋發現屍體 確認為台灣留學生賴致愷

2019-11-16 06:27

美商務部長：中美將熱線 續討論第一階段貿易協議

2019-11-16 00:51

日裔少年濫射16秒 南加高中2死4傷

2019-11-15 23:37

微調彈劾策略 波洛西猛打川普行賄

2019-11-15 23:35

川普敲竹槓 南韓軍費分攤漲5倍

2019-11-15 23:29

彈劾調查公開聽證會前 白宮公布另一通話紀錄

2019-11-15 22:58

美韓軍費分攤 川普敲詐喊漲五倍

2019-11-15 20:56

川普嗆土耳其總統別耍狠犯傻 信函遭退還

2019-11-15 20:15
看更多

熱門文章

失蹤3個月！美警方：民房小屋發現屍體 確認為台灣留學生賴致愷

2019-11-16 06:27

「以後一定娶你！」高中少年努力打拚 五年後如願娶回女老師

2019-11-16 11:29

日本宅女脫衣後超好身材照瘋傳 網民：這就是隱性巨乳

2019-11-16 11:50

她搭飛機遇奧客「臭腳放椅背」 網友獻計一招反制

2019-11-16 18:25

這國1個傳統…8成女人懼婚又拒嫁 為何有人搶當驚世媳

2019-11-16 08:00

美股再飆新高 道瓊指數首次衝破28000點

2019-11-16 06:28

影／現世報！義議會拒編預算對抗氣遷 2分鐘後被水淹了

2019-11-16 12:44

日本瘋傳「普通男」7大條件　網哀：原來我連普通都稱不上

2019-11-16 11:31

全球最大星巴克芝加哥開幕 咖啡迷排隊1小時

2019-11-16 07:55

美中極有可能敲定協議

2019-11-16 01:49

川普敲竹槓 南韓軍費分攤漲5倍

2019-11-15 23:29

影／澳航測試最長直飛航線！一趟近20小時挑戰久坐極限

2019-11-16 17:17

科技人炒高加州房價 蘋果、臉書、谷歌出千億解決危機

2019-11-16 15:28

打臉軍法！川普特赦兩名戰爭罪犯、恢復一士官長軍階

2019-11-16 11:27

日裔少年濫射16秒 南加高中2死4傷

2019-11-15 23:37

繼南韓之後 日本也被川普獅子大開口要軍費

2019-11-16 20:52

台灣交換學生在美死亡 外交部：全力協助家屬善後

2019-11-16 10:37

美高中又發生槍擊 新澤西州高中足球賽染血至少2傷

2019-11-16 11:48

川普亂入彈劾調查聽證 衝高收視率

2019-11-16 09:55

廚師手機充電時戴耳機聽歌 睡夢中疑遭觸電身亡

2019-11-16 11:02

庫德洛：美中貿易協議 快達陣

2019-11-15 23:53

巴菲特減持蘋果富國銀

2019-11-16 02:03

聽媽媽的話! 她買彩券中獎 每年可爽領76萬元

2019-11-16 13:07

日漫畫家松本零士 傳義大利中風情況嚴重

2019-11-16 12:32

美國能源股有多慘？ 標普500能源股總值不如蘋果

2019-11-16 16:14

研究：工業革命造成不倫戀激增

2019-11-16 21:50

貿易戰災情 美30多州前3季對中出口額重挫

2019-11-16 12:35

身手不凡、精通多國語言的韓星保鑣 月薪有這個數？

2019-11-16 20:55

馬雲：兩強關係恐動盪20年

2019-11-16 01:49

英國所得稅 高度仰賴「一小群高收入繳稅大戶」

2019-11-16 10:56

日經：這三大台廠面對貿易戰依然展現韌性 原因是...

2019-11-16 00:12

台灣留學生賴致愷在美亡 北科大派員陪家屬赴美

2019-11-16 14:04

威尼斯聖馬爾谷大教堂淹水 摩西計畫重啟成最後希望

2019-11-16 22:12

挪威郵輪「安可號」擁賽車道、激光槍賽場 如置身城市

2019-11-16 14:12

美國國務卿龐培歐：若陸武力介入港 美不排除適當因應

2019-11-16 12:58

拉下貝佐斯 比爾蓋茲重回全球首富寶座

2019-11-16 18:29

微調彈劾策略 波洛西猛打川普行賄

2019-11-15 23:35

安德魯王子撇清性侵疑雲 悔與淫魔富豪來往

2019-11-16 14:42

美商務部長：中美將熱線 續討論第一階段貿易協議

2019-11-16 00:51

南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top