繼南韓之後 日本也被川普獅子大開口要軍費
2019-11-16 20:52
聯合報 編譯莊蕙嘉
／即時報導
日本時事通信社報導，美國川普政府向日本政府提出要求，自2021年度開始，日本需分擔美日聯合防禦軍費中的80億美元（約台幣2440億元），是現行分擔金額的4.5倍。
消息人士指出，今年7月時任國家安全顧問波頓訪問日本時，向日方提出增加軍費分擔的要求，現行協定將於2021年3月到期。
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目前日本分擔的軍費，主要包括日本人員的人事費，以及美軍基地的水電費等，每年約1893億日圓（約台幣530億元）。消息人士批評，美國為了掌握今後的談判主導權，因此向日方獅子大開口。
刻正訪問南韓的美國國防部長艾思博，15日和南韓國防部長鄭景斗開會時，也要求韓方提高軍費分擔金額至47億美元，是現行軍費10億美元的四倍以上。
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