白宮公布新電話紀錄 內容偏離正式文稿惹人疑竇

2019-11-16 16:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合15日電



白宮公布川普與烏克蘭總統4月21日通話紀錄 烏國一心想安排川澤會。 美聯社 分享 facebook 白宮15日公布川普總統4月21日首度與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話的粗略紀錄內容，其中澤倫斯基多次邀請川普參加他的就職典禮，而且這分電話紀錄幾乎偏離白宮正式公布的通話內容。

這份新公布的電話紀錄顯示，烏克蘭新政府積極促成與川普的會晤，澤倫斯基在通話中四度提出邀請，但川普則回應：「至少我們會派出很好的代表。」最後由能源部長培瑞(Rick Perry)率領白宮代表團。

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根據白宮備忘錄，川普當天在空軍一號上與澤倫斯基通話16分鐘，並未談到調查前副總統白登家庭或者2016年總統選舉；不過川普一度模糊指出，兩人會晤的時候，「我們有很多事情要談。」

外界對這份新通話紀錄的關注，包括川普要求7月25日再次與澤倫斯基通話，以及川普是否把川澤會晤的承諾當成籌碼，這也是當前眾院彈劾調查的核心。

川普也在這通電話中要求澤倫斯基參訪白宮，澤倫斯基也立刻答應，不過計畫卻推延多月；澤倫斯基就任後，川普告訴白宮顧問，烏克蘭是個糟糕國家且企圖破壞他的任期。

值得注意的是，這份4月21日的粗略通話紀錄，並不符合白宮在雙方通話後公布的對話內容；白宮稱這通電話強調「美國堅定支持烏克蘭的主權和領土完整性」，而且川普與澤倫斯基談到「強化民主、增近繁榮與掃除貪腐的改革」，然而15日公布的電話紀錄卻隻字未提。

一名匿名前官員表示，白宮公布的內容有時已事前寫好，這些文稿通常只涵蓋5%至10%的實際對話。

對此白宮發言人表示，川普史無前例公布與烏克蘭總統的通話內容，每一位國人都可看到川普沒做錯事，而且公布兩國領袖通話的官方紀錄屬國家安全會議(NSC)的標準作業程序。

前政府NSC發言人普萊斯(Ned Price)表示，白宮正式文稿針對領袖通話提供「更多巧妙與正式的概述」很常見，但是正式文稿幾乎完全偏離實際通話內容絕非常態，他認為這次公布內容的差異值得推敲。