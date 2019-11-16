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公認「正直專業」 她卻是川普口中的「壞消息」

2019-11-16 17:55世界日報 編譯樊蕙／綜合15日電

美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契作證結束，旁聽民眾起立為她鼓掌。 (美聯社)
美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契作證結束，旁聽民眾起立為她鼓掌。 (美聯社)
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出席眾院對川普總統彈劾調查第二場公開聽證會的前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)，直到數月前都還與母親與愛犬一同住在烏國首都基輔的大使館，後來卻被捲入「烏克蘭電話門」與彈劾風暴中；這位川普形容的「壞消息」，卻是外交界眾口一致的「正直專業人士」。

根據2017年的訪談紀錄，尤凡諾維契的母親名為納迪雅(Nadia)，愛犬名為史考特(Scout)。

尤凡諾維契的父母於1940年代從歐洲移民到北美，躲避納粹與共產政權；尤凡諾維契是在加拿大出生，3歲時舉家搬到康乃狄克州；尤凡諾維契從小就會講俄語，其父母在當地一家私立寄宿學校教授外語課程，她到了18歲才歸化入籍成為美國公民。

尤凡諾維契在1980年普林斯頓大學畢業六年後，加入國務院。外交生涯中，一直維持專業、認真的口碑，她被朋友與同事暱稱為「瑪莎」，2005年向康州一家報社透露，曾在莫斯科求學，後來到紐約的廣告業界工作，並於1986年投入外交工作。

2000年代初期，尤凡諾維契曾在美國駐烏大使館擔任副館長，以及駐歐洲首席副助理國務卿。

61歲的尤凡諾維契已為包括民主共和兩黨的歷任六屆總統的政府服務；前總統小布希曾派她出任駐吉爾吉斯與亞美尼亞大使，前總統歐巴馬則派她到烏克蘭。

她也曾獲得高度肯定，六度榮獲「資深外交服務表現獎」(Senior Foreign Service Performance Award)、五度獲得國務院頒發「卓越榮譽獎」(Superior Honor Award)。

尤凡諾維契也在職業生涯中持續推動人權與民主，並得到多座獎項，包括她在2008年致力爭取亞美尼亞政治犯獲釋而獲頒「人權外交獎」(Diplomacy for Human Rights Award)；她也在2011年倡議亞國釋放一名被囚禁的吹哨者。

前任駐保加利亞大使麥艾多尼(Nancy McEldowney)形容尤凡諾維契是「正直無比的專業人士，職業經驗豐富，完全沒有任何行為不當的跡象」。

烏克蘭國務院

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