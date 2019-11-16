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川普砲轟前駐烏大使 民主黨反批他威脅證人

2019-11-16 17:58世界日報 編譯郭宣含／綜合15日電

美國駐烏克蘭前大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)15日到眾院作證，她覺得自己遭川普總統威脅，同時川普總統也在推特發文砲轟「尤凡諾維契所到之處都變糟糕」；民主黨人警告川普有恐嚇證人之虞，並威脅將此列為彈劾罪狀。

川普在推特批評尤凡諾維契所到之處情況都會惡化，「尤凡諾維契從索馬利亞出發，情況如何？然後她迅速前往烏克蘭，新任烏克蘭總統與我的第二通通話中的談話不利於她。」川普更強調美國總統有權任命大使，他表示這些大使會說「為總統服務相當榮幸。」

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)在聽證會上念出這篇推特文章，並詢問尤凡諾維契對於川普一再攻擊她的看法；尤凡諾維契回應，她為國服務多年，明顯讓烏克蘭等地的情況變得更好，對於川普的抨擊，她表示：「我無法說明總統要做的事情，但我認為影響相當可怕。」

謝安達在休息時稱川普在作證期間的推文是在「即時恐嚇證人」。

加州聯邦眾議員史瓦爾(Eric Swalwell)也表示：「這是在恐嚇證人。控嚇證人和蓄意影響證人作證屬於妨礙行動，我們有證據此事出現在聽證會上。」

民主黨佛蒙特州聯邦眾議員威爾區(Peter Welch)指出，川普此舉暗示未來證人出面時可能面臨的情況。

川普這篇推文可能妨礙國會調查，雖然此舉並不會在法庭上被控罪，但眾院民主黨人正在衡量川普的彈劾罪狀，川普在這篇推特的攻擊恐使自己蒙受其害；就連福斯主持人也表示，川普的發言恐構成新的彈劾罪狀。

白宮發言人葛里申(Stephanie Grisham)則回應：「這篇推文並非在恐嚇證人，這只是總統的評論，而且他有權這麼做。」

川普烏克蘭恐嚇

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