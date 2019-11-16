彈劾聽證兩黨唇槍舌劍 反川護川激烈對峙

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(右)在聽證會上讀出一段川普總統的推文。(美聯社) 分享 facebook 美國駐烏克蘭前大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)15日至眾院情報委員會，就彈劾調查川普總統舉行的聽證會作證時，細數川普陣營各種手段對她個人造成的傷害；然而，兩黨議員互不相讓的爭論頻頻上演，幾乎比尤凡諾維契證詞還有吸睛效果。

這次彈劾聽證會明顯呈現「反川」與「護川」兩派對峙的局面，民主黨與共和黨議員各有攻防戰術。

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冷戰時期美國知名外交官兼戰略家肯楠(George Kennan)的孫女葛蕾絲‧肯楠‧華爾尼克(Grace Kennan Warnecke)，15日在聽證會上就坐在尤凡諾維契後面的座位，休息時間也陪尤凡諾維契走出會場，以實際行動表達支持。

面對證詞可能對川普不利的女外交官尤凡諾維契，共和黨把攻擊火力集中給在情報委員會唯一女性黨員、紐約州聯邦眾議員艾莉絲‧史提法尼克(Elise Stefanik)，她一開始就拿民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)昔日推特發文大做文章。

謝安達過去曾在推文中寫到，烏克蘭「電話門」吹哨者會在聽證會上作證。但後來隨著案情發展，謝安達擋下讓吹哨者作證的要求，上周並說讓吹哨者現身作證是「多此一舉」、「沒有必要」。

史提法尼克朗誦謝安達先前推文，嘲笑他對於吹哨者作證一事態度搖擺；聽證會剛開始沒多久，謝安達屢次以眾院程序為由，禁止史提法尼克發言，後者則一再試圖質問尤凡諾維契。

謝安達多次告訴史提法尼克，她「不允許」發言，史提法尼克指出：「這是你第五次打斷國會正式民選議員說話。」加州共和黨聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)將剩餘發言時間讓給史提法尼克，但謝安達只是再次敲打小木槌禁止發言。

至今身分保密的吹哨者匿名檢舉川普總統在今年7月25日電話中，向烏克蘭總統澤倫斯基施壓(Volodymyr Zelensky)，要求烏克蘭對民主黨前副總統白登(Joe Biden)兒子杭特‧白登(Hunter)任職烏克蘭企業啟動調查。吹哨者的檢舉報告讓眾院民主黨團找到對川普發動彈劾調查的具體理由。

共和黨推出紐約州新科國會議員史提法尼克(右)主攻，對美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契窮追猛打。 (路透) 分享 facebook

民主黨議員在這場公開聽證會上的發言，均以「行賄」(bribery)取代先前拉丁詞彙「利益交換」(quid pro quo)，來形容川普的行為。

華盛頓郵報報導，民主黨國會競選委員會(Congressional Campaign Committee)日前進行聚焦團體(focus groups)的研究調查之後，發現以「行賄」一詞更能讓選民警覺到事態嚴重。民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)14日對媒體發表談話時，就開始用「行賄」取代之前的「利益交換」。

共和黨俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)一度痛罵謝安達與民主黨說「你們的特權早就消失了。」