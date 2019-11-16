前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦
前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)15日在眾院彈劾調查公開聽證會作證，直指川普政府的國務院「敗絮其中」。她的證詞五大要點包括：
反駁川普總統不斷鼓吹的陰謀論
多位共和黨議員發問時都提及，烏克蘭政治人物其實都參與由國家操控的陰謀，想要破壞川普，但擁有33年外交官資歷的她駁斥說，某些知名烏克蘭政治人物曾對川普提出批評，但這些發言都屬於「單一事件」，在公職人員身上非常普遍，「這不代表某人或某個政府正在破壞某個選舉陣營或干預某場選舉。」
她也說，如果沒有被逼退的話，她不會建議調查前副總統白登(Joe Biden)兒子杭特‧白登(Hunter Biden)在烏克蘭的事業。她說，杭特‧白登在烏克蘭天然氣公司任職或許可能涉及利益衝突，但並沒有嚴重到要展開貪污調查的地步。
尤凡諾維契說：「歐巴馬政府並沒有要求我協助柯林頓陣營打壓川普選舉。就算他們開口，我也不會配合。」
民主、共和兩黨議員都感謝她的為國服務，川普則在推特對她痛批
公開聽證會才進行一小時，川普就針對尤凡諾維契發表推文，指稱她「不管到哪裡，都會敗事。」不過，並沒有任何共和黨議員加入川普討伐尤凡諾維契的行列。
尤凡諾維契說曾與川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)接洽過三次，但對於朱利安尼動機究竟為何，她仍舊一頭霧水
她說：「我不了解為何朱利安尼為何要攻擊我，也不知道朱利安尼散布那些關於我的負面指控，他是否相信內容是真的。」
她坦白說出自己於公於私都受到傷害
雖然尤凡諾維契在作證時說，同意總統有權撤換駐外大使，但自己是遭到開除，沒有獲得告知原因為何，只聽說總統對她失去信心，確實讓她不好受。
她也說，不明白為何川普與朱利安尼拚命要破壞她的可信度。她對在場國會議員指出：「在我服務的領域，如同與大家工作的領域一樣，聲譽就是我們的一切。」她說：「對我來說，這段時間非常痛苦。」
尤凡諾維契說海外面臨危險，國務院卻未做為後盾
她說，美國外交官在駐外工作面臨各種危險狀況，美國政府卻不聞不問。她也說，川普政府的國務院根本是「敗絮其中」。
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