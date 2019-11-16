前駐烏克蘭大使罵：國務院敗絮其中 川普讓我很痛苦

2019-11-16 18:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契提到，川普要她向烏克蘭弄清楚整個情況。 (美聯社) 分享 facebook 前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)15日在眾院彈劾調查公開聽證會作證，直指川普政府的國務院「敗絮其中」。她的證詞五大要點包括：

反駁川普總統不斷鼓吹的陰謀論

多位共和黨議員發問時都提及，烏克蘭政治人物其實都參與由國家操控的陰謀，想要破壞川普，但擁有33年外交官資歷的她駁斥說，某些知名烏克蘭政治人物曾對川普提出批評，但這些發言都屬於「單一事件」，在公職人員身上非常普遍，「這不代表某人或某個政府正在破壞某個選舉陣營或干預某場選舉。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她也說，如果沒有被逼退的話，她不會建議調查前副總統白登(Joe Biden)兒子杭特‧白登(Hunter Biden)在烏克蘭的事業。她說，杭特‧白登在烏克蘭天然氣公司任職或許可能涉及利益衝突，但並沒有嚴重到要展開貪污調查的地步。

尤凡諾維契說：「歐巴馬政府並沒有要求我協助柯林頓陣營打壓川普選舉。就算他們開口，我也不會配合。」

民主、共和兩黨議員都感謝她的為國服務，川普則在推特對她痛批

公開聽證會才進行一小時，川普就針對尤凡諾維契發表推文，指稱她「不管到哪裡，都會敗事。」不過，並沒有任何共和黨議員加入川普討伐尤凡諾維契的行列。

尤凡諾維契說曾與川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)接洽過三次，但對於朱利安尼動機究竟為何，她仍舊一頭霧水

她說：「我不了解為何朱利安尼為何要攻擊我，也不知道朱利安尼散布那些關於我的負面指控，他是否相信內容是真的。」

她坦白說出自己於公於私都受到傷害

雖然尤凡諾維契在作證時說，同意總統有權撤換駐外大使，但自己是遭到開除，沒有獲得告知原因為何，只聽說總統對她失去信心，確實讓她不好受。

她也說，不明白為何川普與朱利安尼拚命要破壞她的可信度。她對在場國會議員指出：「在我服務的領域，如同與大家工作的領域一樣，聲譽就是我們的一切。」她說：「對我來說，這段時間非常痛苦。」

尤凡諾維契說海外面臨危險，國務院卻未做為後盾

她說，美國外交官在駐外工作面臨各種危險狀況，美國政府卻不聞不問。她也說，川普政府的國務院根本是「敗絮其中」。