川普前競選顧問史東 遭控7罪全數成立

2019-11-16 14:39 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



與川普總統私交甚篤的前川普競選顧問史東(Roger Stone)，涉嫌對國會調查人員說謊、干擾證人、妨礙司法等，遭到七項罪名起訴；華府國聯邦法院陪審團經過兩天討論，15日裁定七項罪名全部成立。

史東遭控答覆眾院情報委員會詢問他與維基解密(WikiLeaks)交涉細節時，對調查人員提供不實陳述。史東也遭控妨礙國會對於俄羅斯干預2016年美國總統大選的調查，謊稱自己無法提供任何證據，但私底下卻干擾其他證人。

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聯邦檢察官指出，史東對於透過中間人取得維基解密資料，散布民主黨方面遭駭的電子郵件，但面對國會調查時卻說謊。檢方指出，史東說謊目的是為了保護川普選情。

史東向法院辯稱，檢方指控讓人匪夷所思，因為川普陣營完全沒有做錯任何事，因此不需要刻意維護，何況事發當時川普已經勝選。

他也透過辯護律師指出，面對眾院調查人員時並沒有故意隱瞞，因為調查人員詢問重點是俄羅斯，不是維基解密。

67歲的史東面臨最高20年有期徒刑，聯邦法院訂於明年2月6日宣判史東期刑；候判期間，他並未被收監。

陪審團從14日上午開始進入討論，15日宣布判決。史東遭控五項對國會說謊的罪名通通定罪，外加一項干擾證人罪名、一項妨礙眾院委員會程序罪名也被裁定罪名成立。

對於「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)領軍的調查小組來說，判決結果堪稱大獲全勝。

今年1月，史東遭到聯邦調查局幹員逮捕。交保期間，雖然聯邦法院法官下達封口令，史東照常在Instagram發文，上傳一張有著他自己肖像的圖片，上面有著「誰陷害了史東」的紅字標題。