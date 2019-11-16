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南加校園槍案 16歲槍手不治死亡 家搜出6把槍

2019-11-16 14:34世界日報 編譯樊蕙／綜合15日電

由電視台的空中截圖可見，大批警車前往兇嫌家中搜查。 美聯社
由電視台的空中截圖可見，大批警車前往兇嫌家中搜查。 美聯社
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索格斯高中(Saugus High School)14日槍擊案兇嫌伯豪(Nathaniel Berhow)頭部中彈後，15日已宣告不治。調查人員從他家中查獲6把未註冊槍枝，但洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)未說明查獲槍枝的類型，相關單位也仍試圖判定犯案手槍的來源。

執法機構向「洛杉磯時報」透露，聯邦與加州調查人員正試圖判定犯案槍枝是否為分別購買零件然後組裝而成。

這種被稱為「幽靈槍枝」(ghost gun)、無法追蹤的槍枝，零件可以向地下製造商訂購或用機械加工；消息來源稱，犯案用槍的設計看起來相當特殊，但相關單位目前仍無法斷定其來源。

洛杉磯縣警局正與聯邦菸酒槍械管理局合作，試圖釐清兇嫌犯案用的「.45吋口徑」手槍來源。

相關單位說，兇嫌在自己16歲生日當天，由媽媽載到聖塔克拉利塔(Santa Clarita)的索格斯高中(Saugus High School)後，開始行凶。

執法機構調閱校園監視錄影發現，兇嫌從後背包掏出槍枝，在校園開槍，16秒內導致兩名受害者死亡，另有三人受傷，均已無生命危險。

維拉紐瓦說，攻擊期間武器一度卡住，兇嫌清理後繼續開槍，顯然清楚自己開了幾槍，並留下最後一發給自己。

調查人員認為攻擊是經過計畫，但已排除兇嫌以特定學生為攻擊目標的可能性；維拉紐瓦說，攻擊不是「一時衝動的行動」，但目前仍無法確認犯案動機。

警方進行逾40次訪談，也搜查兇嫌的學校作業與電腦硬碟資料，試圖找出兇嫌犯案動機，以及案發原因相關線索，但目前沒有任何發現；洛杉磯縣警局兇案組隊長魏格納(Kent Wegener)15日說，兇嫌沒有留下自殺留言、或詳細描述犯案計畫的宣言。

根據公開紀錄與執法機構高層消息來源指出，兇嫌父親於2017年12月過世前曾被捕兩次；知情人士也向洛杉磯時報透露，兇嫌最近與女友不合，而該名女子曾是他的精神支柱。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

發生校園槍擊案的南加州索格斯高中，門口擺放鮮花、蠟燭和玩具，追悼死者。 法新社
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