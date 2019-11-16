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2020十大最可靠車款 韓日系平手

2019-11-16 13:14世界日報 編譯潘勛／綜合15日電

馬自達MX-5 Miata入選「消費者報導」2020年十大最可靠車款之一。圖／世...
馬自達MX-5 Miata入選「消費者報導」2020年十大最可靠車款之一。圖／世界日報提供
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「消費者報導」雜誌(Consumer Reports)公布2020年的十大最可靠及最不可靠汽車車款；「今日美國報」(USA Today)15日報導，2020十大最可靠車款分別為馬自達MX-5 Miata、豐田Prius Prime、豐田Prius、凌志GX、現代Kona、馬自達CX-3、凌志NX、豐田4-Runner、馬自達CX-9及凌志GS。

而十大最不可靠車款則為雪佛蘭Colorado／GMC Canyon（車體相同，但標誌不同）、雪佛蘭Camaro、吉普Wrangler、愛快羅密歐Giulia、福斯Atlas、福斯Tiguan、本田Acura MDX、特斯拉Model X、克萊斯勒Pacifica及雪佛蘭Traverse。

該雜誌汽車測試部門主任費雪(Jake Fisher)表示，消費者如果要買最新車款較牢靠版本，最好等上一、兩年，等車廠把初期的小毛病修正之後，再行購買。

雖說重新設計的汽車及嶄新車款經常上新聞，引起社群媒體熱議，但是談到可靠耐用，一般還是較老車款最經得起道路考驗。

費雪表示，車廠重新設計新車款，燃油效率、安全程度都會改善，可能加贈更棒的特色。

以特斯拉為例，該公司賣最好車款Model 3電動小型家用車今年獲得極受垂涎的「消費者報告推薦」，但更早的同型車並沒有。費雪表示，雜誌推薦Model 3時，附加提醒的星號，原因在特斯拉經常用無線科技更新其汽車，消費者未來可能會經歷到始料未及的小毛病。

談到汽車的信賴度，南韓品牌現代Genesis、現代及起亞分別排行第五、第六及第九，打敗日產的第十一、本田的第十二及本田Acura的第二十八。費雪表示，韓系汽車及日系車不再有差距，就信賴度而言，兩者打成平手。

這項研究係根據對40萬名擁有最新一代汽車、車齡三年內的車主所做調查。

本田豐田特斯拉福斯

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