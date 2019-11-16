東岸11月爆冷 佛州卻連231天80℉

2019-11-16 13:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合15日電



佛州群島令人稱羨，11月仍擁抱艷陽天。圖／世界日報提供 分享 facebook

近日來東岸有個相當冷的11月，然而有一個地方卻例外，本周在佛羅里達州南部的氣溫達到華氏81度，這已經是今年連續第231天，氣溫維持在華氏80度以上了。

據國家氣象局(National Weather Service，NWS)指出，自1872年以來佛州南部就一直備受暖陽的呵護，位於佛州群島最南端的「西礁島」(Key West)，上次氣溫在80度以下是在今年的3月7日，只有78度。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

NWS說今年進入11月的第14天以來，每日氣溫不斷在比以往創新高，除了11月9日氣溫為80度之外，其餘都在80度以上。

NWS的西礁島氣候觀察學家羅斯(David Ross)告訴氣象機構AccuWeather，海水溫度升高也是造成氣候暖化的因素之一：「即使已經進入11月，我們的氣候仍保持溫暖，最主要的原因是來自佛州群島周圍海域的溫度，目前在海域港口附近的水溫都維持在華氏80度左右，在冷鋒到來之前我們都還能保有溫暖的氣候。」

羅斯還另外補充：「上次的冷鋒就在11月9日來臨，海水溫度下降到約華氏24度，但最高溫還是有達到華氏26度。」

根據臉書(Facebook)的NWS官方網頁，上次在佛州群島出現連續氣溫高達80度以上的現象，是在1965年的時候，維持了225天為史上最久；羅斯也表示佛州的氣溫能長時間保持暖和，另外一個原因要歸於冷鋒及時錯過，讓佛州的春天可以提早到來。

相較佛州的其他地方可能就沒有這麼幸運了，本周潘沙可拉市(Pensacola)的氣溫降到30到5度之間，甚至一度來到攝氏0度以下；而傑克森維爾市(Jacksonville)氣溫更是出現大幅的轉折，從原本80度下降到42度。

AccuWeather氣象學家羅西歐(Brett Rossio)則是建議，佛州群島的居民們要好好把握這幾天可以做日光浴的日子：「一般來說到11月中，氣溫就會降到70度左右，而16日早上會有一波冷鋒到來，預計氣溫會降到78度以下。」