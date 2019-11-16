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東岸11月爆冷 佛州卻連231天80℉

2019-11-16 13:09世界日報 編譯林梅婕／綜合15日電

佛州群島令人稱羨，11月仍擁抱艷陽天。圖／世界日報提供
佛州群島令人稱羨，11月仍擁抱艷陽天。圖／世界日報提供
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近日來東岸有個相當冷的11月，然而有一個地方卻例外，本周在佛羅里達州南部的氣溫達到華氏81度，這已經是今年連續第231天，氣溫維持在華氏80度以上了。

據國家氣象局(National Weather Service，NWS)指出，自1872年以來佛州南部就一直備受暖陽的呵護，位於佛州群島最南端的「西礁島」(Key West)，上次氣溫在80度以下是在今年的3月7日，只有78度。

NWS說今年進入11月的第14天以來，每日氣溫不斷在比以往創新高，除了11月9日氣溫為80度之外，其餘都在80度以上。

NWS的西礁島氣候觀察學家羅斯(David Ross)告訴氣象機構AccuWeather，海水溫度升高也是造成氣候暖化的因素之一：「即使已經進入11月，我們的氣候仍保持溫暖，最主要的原因是來自佛州群島周圍海域的溫度，目前在海域港口附近的水溫都維持在華氏80度左右，在冷鋒到來之前我們都還能保有溫暖的氣候。」

羅斯還另外補充：「上次的冷鋒就在11月9日來臨，海水溫度下降到約華氏24度，但最高溫還是有達到華氏26度。」

根據臉書(Facebook)的NWS官方網頁，上次在佛州群島出現連續氣溫高達80度以上的現象，是在1965年的時候，維持了225天為史上最久；羅斯也表示佛州的氣溫能長時間保持暖和，另外一個原因要歸於冷鋒及時錯過，讓佛州的春天可以提早到來。

相較佛州的其他地方可能就沒有這麼幸運了，本周潘沙可拉市(Pensacola)的氣溫降到30到5度之間，甚至一度來到攝氏0度以下；而傑克森維爾市(Jacksonville)氣溫更是出現大幅的轉折，從原本80度下降到42度。

AccuWeather氣象學家羅西歐(Brett Rossio)則是建議，佛州群島的居民們要好好把握這幾天可以做日光浴的日子：「一般來說到11月中，氣溫就會降到70度左右，而16日早上會有一波冷鋒到來，預計氣溫會降到78度以下。」

氣象局高溫暖化

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