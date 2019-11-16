美高中又發生槍擊 新澤西州高中足球賽染血至少2傷

2019-11-16 11:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



美國新澤西州普萊森維爾市（Pleasantville）15日在一場高中美式足球賽上發生槍擊，場上球員和觀眾席上的球迷聽到槍聲後四處逃竄找地方掩護。截圖自RT News 分享 facebook

美國新澤西州普萊森維爾市（Pleasantville）15日的一場高中美式足球賽上發生槍擊，有人朝觀眾席開了幾槍，打中一名男孩，他的傷勢不明。另有一人也被擊中，被抬上救護車。

這起槍擊發生在普萊森維爾高中與卡姆登高中的美式足球比賽上。

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場上球員和觀眾席上的球迷聽到槍聲後四處逃竄找地方掩護。

目擊者明尼克（Kevin Minnick）推文：「砰、砰、砰。露天觀眾席上至少開了六槍。」

地方媒體報導，槍聲來自運動場的露天座位。警方尚未找出嫌犯或逮捕任何人。

美國加州索古斯高中（Saugus High School）14日才發生槍擊案，造成至少二死三傷。嫌犯是日裔青少年，他射擊五名同學後，以手槍指著自己的頭部開槍，送醫急救後不治。

Pop, pop, pop. At least a half dozen shots in Pleasantville bleachers pic.twitter.com/P6TOmCAVb0 — Kevin Minnick 🏈🏀⚾️ (@kminnicksports) 2019年11月16日