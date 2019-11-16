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打臉軍法！川普特赦兩名戰爭罪犯、恢復一士官長軍階

2019-11-16 11:27聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國總統川普15日特赦兩名被控戰爭罪的美軍軍官，並恢復一名因案降階的海軍特種部隊隊員軍階。批評者認為，川普此舉破壞軍法威信，且傳達戰場上殘酷行徑可以容忍的錯誤訊息。

獲特赦者包括陸軍中尉洛朗斯（Clint Lorance），他下令士兵殺害三名手無寸鐵的阿富汗人而被定罪，另一人是陸軍少校戈爾斯坦（Mathew Golsteyn），他被控於2010年殺害一名未持有武器的阿富汗人。

白宮15日發布特赦和晉升聲明時說，「總統作為總司令，最終有責任確保法律的執行，並適時給予憐憫。正如總統所言，當我們的士兵不得不為我們國家而戰時，要給予他們戰鬥的信心」。

川普還恢復一名海軍海豹部隊成員蓋拉格（Edward Gallagher）的軍階，他先前遭控多項罪名，包括在伊拉克作戰期間，槍殺一名沿著河岸行走的年輕女性、用狙擊槍打死一名長者，以及刺死一名受傷被俘的伊斯蘭國（IS）囚犯。軍事陪審團7月裁決，蓋拉格所有的謀殺指控全數無罪。但他和IS囚犯屍體合照，被判有罪，因而遭到降階處分。

川普15日恢復蓋拉格三等士官長的軍階。白宮在聲明中說，由於他對國家的貢獻，恢復他的軍階情有可原。

調查人員稱，蓋拉格部下先前因對他的舉止感到不安，甚至調整蓋拉格的步槍以降低其準確度，或是在蓋拉格有機會開槍前先發出警告。

美國總統川普15日特赦兩名觸犯戰爭罪的美軍軍官，另外讓圖中的海軍特種部隊士官長蓋...
美國總統川普15日特赦兩名觸犯戰爭罪的美軍軍官，另外讓圖中的海軍特種部隊士官長蓋拉格恢復原軍階。蓋拉格先前因案被降階。路透
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川普特赦阿富汗

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