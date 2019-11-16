川普亂入彈劾調查聽證 衝高收視率

2019-11-16 09:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



美國眾院針對川普總統「電話門」彈劾調查公開聽證會的電視直播，第一天因兩位外交官的作證四平八穩，一些電視評論員認為缺少「火花」，而15日美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie L. Yovanovitch）作證時，因川普推文亂入，引起火花四濺，有如「黑道家族」（Sopranos）和「法網遊龍」（Law & Order）的法庭戲上身，戲劇張力十足，美國民眾的手機畫面立刻轉到電視直播，衝高收視。

尤凡諾維契作證時說，她自己的政府竟抹黑她。

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她說，她被召回美國，理由是她的安全有疑慮，而她在參加烏克蘭一名被潑酸暗殺的活動分子的紀念儀式時，才知道自己被革職。

她說，她讀川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月通電話的文字紀錄，讀到川普對澤倫斯基說，她「會經歷一些事」，感到備受威脅。她說，一旁有人看著她讀這通電話的文字紀錄，告訴她說，「你的臉色發白」。

這時，在電視機前收看聽證的川普，就像法院上暴怒的被告，從椅子上跳起來大罵證人。川普透過推特穿牆進入法院。

川普推文：「尤凡諾維契所到之處，都變得糟糕，她從索馬利亞開始，結果如何？之後快轉到烏克蘭，在我與烏克蘭新總統的第二通電話中，他對她沒有好評，美國總統絕對有權力任命大使。」

川普推文一出，眾院情報委員會主席謝安達立刻在聽證會上對尤凡諾維契說：「我們坐在這裡作證，總統正在推特上攻擊你。」

他並大聲宣讀川普的推文，接著問尤凡諾維契有何反應，她說：「非常恫嚇人。」