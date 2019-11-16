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失蹤3個月！美警方：民間小屋發現屍體 確認為台灣學生賴致愷

美警方：民間小屋發現屍體 確認為台灣失蹤學生賴致愷

2019-11-16 06:27世界日報 記者林昱瑄／綜合報導

來自台灣，就讀於阿拉巴馬州奧本大學(Auburn University)電腦工程...
來自台灣，就讀於阿拉巴馬州奧本大學(Auburn University)電腦工程系的21歲學生賴致愷(Chih-Kai Lai)自開學日即失蹤。(奧本警察局提供)
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周日在阿拉巴馬州李郡(Lee County)發現的一具屍體，已被確認為失蹤的阿拉巴馬州奧本大學台灣留學生賴致愷(Lai Chih-Kai)。

據當地媒體WSFA報導，李郡驗屍官哈里斯(Bill Harris)表示，賴的屍體是在奧本市(Auburn)的Southview Drive某民房後面的一間小屋(shed)被發現。警方是經由指紋辨識，確定賴致愷的身分。

警方表示，看起來賴似乎在該小屋內住了一段時間。目前看不出有謀殺(foul play)的跡象，但仍在調查確切死因。

驗屍結果指出，賴致愷死亡應不超過幾天的時間。

當地媒體報導，警方是在調查當地一樁非裔少女Aniah Blanchard失蹤案件時，接獲報案發現屍體。後來證實屍體身分為賴致愷，與少女案件無關。

22歲的賴致愷原就讀於臺北科技大學，於7月24日抵達阿拉巴馬州奧本大學電腦科學系展開交換學生生活。然自8月19日開學第一天即未出現，其他師生隨即報警通報失蹤。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處表示，已在接到消息的第一時間陳報外交部，將全力協助家屬來美處理後續相關事宜，並與警方及相關部門保持聯繫，提供調查協助。

奧本大學於下午發表聲明，向賴致愷的家人以及朋友表達最深的哀悼之意。並表示他永遠屬於奧本這個大家庭。

哈里斯感謝奧本警方、阿州鑑識科學部門、阿州調查局(SBI of ALEA)以及FBI的協助，他也呼籲民眾若有任何線索，請通報奧本警方：(334)501-3140，或是李郡驗屍官秘密證人專線：(334)742-4339。

屍體失蹤外交部

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