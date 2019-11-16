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美商務部長：中美將熱線 續討論第一階段貿易協議

2019-11-16 00:51聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

美國商務部長羅斯在當地時間15日表示，中美兩國官員將在當日通電話，繼續討論第一階段貿易協議。他也稱，美國對陸進口商品再提高關稅的措施，仍可能在12月15日生效。

羅斯接受福斯新聞商業頻道（Fox Business Network）受訪時表示，「我們現在去到（協議的）最後細節」，但他又補充指，美國總統川普對即將提高的關稅措施會否有調整，尚未有任何指示。

白宮經濟顧問庫德洛也指出表示，中美雙方談判正進入最後階段，每天都通過電話保持緊密聯繫，又指雙方「接近」達成貿易協議，取得了非常好的進展，但磋商「尚未結束」。

美國商務部長羅斯。圖/取自路透
美國商務部長羅斯。圖/取自路透
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