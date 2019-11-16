美商務部長：中美將熱線 續討論第一階段貿易協議

相關新聞
美韓軍費分攤 川普敲詐喊漲五倍2019-11-15 20:56
川普嗆土耳其總統別耍狠犯傻 信函遭退還2019-11-15 20:15
彈劾調查公開聽證會前 白宮公布另一通話紀錄2019-11-15 22:58
好牛！颶風捲落海 3頭牛游2哩生還2019-11-15 16:03
美軍援換查白登？ 烏克蘭外長：沒直接關聯！2019-11-15 15:55
美烏電話門還有「第2隻」耳朵 證實川普對烏克蘭施壓2019-11-15 15:45
華倫再出招 賣25元「億萬富翁眼淚」馬克杯2019-11-15 15:29
彈劾期間無法做事？ 柯林頓嗆川普：別找藉口快幹活吧2019-11-15 15:29
NBC：政府擬強制徵收私有土地建邊牆 最快本周開始行動2019-11-15 15:28
公民退役軍人險遭遣返 密西根州大湍市同意賠償19萬元2019-11-15 15:27
民主黨辯論人數縮小 下周10人上台 楊安澤再入列2019-11-15 15:26
桑德斯顛覆想像 心臟病發卻無損人氣2019-11-15 15:25
「妳讓我想起過世女兒」短短25分鐘車程 Uber司機故事令她落淚2019-11-15 14:52
避免美中談判破局被課關稅 蘋果雇用川普盟友遊說2019-11-15 09:03
美今年來第38起校園槍擊案 嫌犯身分確認…挑生日行凶2019-11-15 08:08
槍擊當下開自家大門收留學生躲槍火 男子被媒體封英雄2019-11-15 07:05
剛滿16歲 加州亞裔高中生校園開槍釀2死3傷2019-11-15 06:26
川普躲媒體追問 厄多安變擋箭牌2019-11-15 00:38
反擊彈劾調查 川普要秀關鍵證據2019-11-15 00:29
指美意在安撫 北韓拒絕12月恢復談判2019-11-14 22:54
熱門文章
剛滿16歲 加州亞裔高中生校園開槍釀2死3傷2019-11-15 06:26
9歲神童取得學士學位！人生計畫是研發人造器官2019-11-15 10:03
日本人為何愛吃漢堡排？ 網友曝：超省料理2019-11-15 10:56
槍擊當下開自家大門收留學生躲槍火 男子被媒體封英雄2019-11-15 07:05
消防員救火後留字條「欠你牛奶」 屋主感動：再請你喝啤酒2019-11-15 12:02
美今年來第38起校園槍擊案 嫌犯身分確認…挑生日行凶2019-11-15 08:08
印尼規模7.1強震 解除海嘯警報2019-11-15 06:24
瑞信：特斯拉一家獨大的好日子快過完了 股價恐跌40％2019-11-15 14:35
國外YouTuber疑被迫狂吞海鮮 網驚見「手指敲碗」求救信號2019-11-15 17:11
世足資格賽衰遇示威 南韓又踢一場「無觀眾比賽」2019-11-15 17:07
不用代購了？中國成功收購澳洲奶粉廠商2019-11-15 14:22
白宮經濟顧問庫德洛：美中貿易協議「臨近終點」2019-11-15 09:09
「微軟大腦」沈向洋辭職》為什麼失去這個華人，會影響微軟命運？2019-11-15 09:41
威尼斯苦於水災 觀光客照玩2019-11-15 09:29
英國首有政務官警告 可立法制裁侵害人權港府官員2019-11-15 18:21
美韓軍費分攤 川普敲詐喊漲五倍2019-11-15 20:56
金融時報：美中敲定第一階段貿易協議有困難2019-11-15 06:41
美司法部長致函FCC：華為與中興「不可信任」2019-11-15 07:33
妹妹遭鱷魚襲擊叼走 15歲英勇哥哥丟石順利解救2019-11-15 14:09
上救護車了手還要作亂？ 女醫護員遭傷患襲臀「好噁心」2019-11-15 14:14
台積電一供應商一客戶都捎來財報利多 半導體春燕來了2019-11-15 07:21
加州高中槍擊案至少3傷 在押嫌犯傳是亞裔男性2019-11-15 02:34
美股漲跌互見 標普500指數再創收盤新高2019-11-15 06:56
川普嗆土耳其總統別耍狠犯傻 信函遭退還2019-11-15 20:15
金磚國家現況如何？諾貝爾獎主預測：金磚國家將取代美歐2019-11-15 21:16
影／近一個月只喝水！狗狗獲救時胃都萎縮 現重獲新生2019-11-15 08:29
發生動亂往那逃？百年政治庇護國…平民、政要全都收2019-11-15 10:00
81歲老翁長「足球大小」下巴瘤 醫生嚇壞怕他窒息亡2019-11-15 19:41
避免美中談判破局被課關稅 蘋果雇用川普盟友遊說2019-11-15 09:03
影／他靠一招從大叔進化成美少女 網友讚嘆：連女人都心動2019-11-15 14:24
亞太疲軟 貨幣刺激箭在弦上2019-11-15 02:05
同婚合法化能救命！丹麥、瑞典同志伴侶自殺率大減46％2019-11-15 10:32
女王點頭了 哈利梅根不跟王室過耶誕2019-11-15 15:21
Google跨界攻金融業務2019-11-15 02:09
查理王子71歲生日 英國王室曬照祝賀2019-11-15 15:19
美中貿易協議重現希望 華爾街開盤再創新高2019-11-15 23:29
影／吃土吃上癮！印度奇人一吃20年 每天要吃1公斤2019-11-15 15:43
美烏電話門還有「第2隻」耳朵 證實川普對烏克蘭施壓2019-11-15 15:45
「妳讓我想起過世女兒」短短25分鐘車程 Uber司機故事令她落淚2019-11-15 14:52
馬雲認為 美中緊張關係可能持續20年2019-11-15 08:55
留言