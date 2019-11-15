彈劾調查公開聽證會前 白宮公布另一通話紀錄
2019-11-15 22:58
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國眾議院15日對總統川普的彈劾調查舉行第二場公開聽證會，由美國駐烏克蘭前大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）出席作證；白宮在聽證會開始前，公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基今年四月首度通話的紀錄。
川普被控濫用職權要求烏克蘭總統澤倫斯基調查政敵、前副總統拜登（Joe Biden）之子杭特・拜登（Hunter Biden）的「電話門」風暴持續，民主黨掌控的眾院9月底啟動彈劾調查，經閉門聽證後，本月陸續舉行公開聽證。
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白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基今年4月21日的通話紀錄，當時澤倫斯基剛當選，兩人首度通話；根據通話紀錄，川普恭喜澤倫斯基當選，並邀請他訪華府，澤倫斯基則邀請川普出席其就職典禮，未提及拜登。
根據白宮公布的通話紀錄，川普告訴澤倫斯基，他有很多在烏克蘭的朋友喜愛澤倫斯基，也預期澤倫斯基會勝選。川普邀請澤倫斯基到白宮，並說「我們將有很多事要談」。
民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）在聽證會說，感謝川普公布通話紀錄，但他希望川普也能解釋，為何這通電話後，他要求副總統潘斯取消五月參加澤倫斯基就職典禮的計畫。
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