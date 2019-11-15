美韓軍費分攤 川普敲詐喊漲五倍

2019-11-15 20:56 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



美國國防部長艾思博和南韓國防部長鄭景斗15日在首爾磋商韓美聯合防禦的防衛費分擔問題。艾思博要求，新協定需在年底前簽字。一位美國國會助理和政府官員向美國有線電視新聞網（CNN）證實，美國總統川普開價47億美元（約台幣1400億元），漲幅近五倍。

美國麻省理工學院、研究朝鮮半島情勢的政治學副教授納朗評論，此舉是向南韓「敲竹槓」。分析認為，一旦定案，川普必然會拿來當作競選連任的政績，大肆吹噓。

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艾思博在磋商後記者會表示，他希望友邦、同盟國在防衛費做出更大貢獻。他說，美韓同盟關係牢不可破，而南韓是富有的國家，可以且必須要承擔更多的防衛費。

南韓外交消息人士透露，美國川普政府曾鍥而不捨地要求南韓分擔47億美元的駐韓美軍防衛分攤費，這次艾思博親自出馬，可說是極其明顯地向南韓施壓。美國麻省理工學院政治學副教授納朗則評論：「沒有人用敲詐的方式說我愛你。」

對此，鄭景斗表示，韓美雙方以公平、相互認同的原則敲定防衛費分擔額，在第10份協定到期前，談成第11份協定達成共識。

ＣＮＮ報導，據美國國會助理和政府官員說法，今年川普將分攤費從10億美元（約台幣300億元），提高至50億美元（約台幣1500億元），經國務院和國防部官員說服後才降至47億美元。

然而，國會助理和熟悉會談內容的南韓專家表示，川普的47億美元開價憑空而來，使國務院和國防部官員爭相提出一系列費用，證實開價的合理性。費用包括南韓當局支付美軍駐防朝鮮半島，和軍隊及設備輪換的相關費用。

美國外交關係委員會美韓政策計畫主任史耐德表示，分攤費上漲的極端形勢正引發「川普會以軍費為藉口撤軍的疑慮」。「我看到此事的主要副作用是，這會引發人們對於美國作為保護國和盟國信譽的質疑。」

史耐德指出，軍費調幅通常在5%至10%之間：「5%和500%（5倍），在政治層面實在太誇張了。」