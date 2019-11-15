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川普嗆土耳其總統別耍狠犯傻 信函遭退還

2019-11-15 20:15聯合報 編譯張佑生╱即時報導

在美國訪問的土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，美國總統川普10月9日致函要他在出兵敘利亞問題上別耍狠犯傻，那封信函已被他當面退給川普。土國媒體當時報導，厄多安看到信後氣到把信丟進垃圾桶。

厄多安當時表示，絕對不會忘記不受尊重的感覺。不過，厄多安與川普似乎已經大和解，13日在白宮記者會上互動熱絡。即使川普寫信警告，厄多安後來還是揮軍敘利亞，攻擊庫德族。

美國總統川普（右）與土耳其總統厄多安13日在白宮舉行聯合記者會。華盛頓記者張加／...
美國總統川普（右）與土耳其總統厄多安13日在白宮舉行聯合記者會。華盛頓記者張加／攝影
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厄多安川普敘利亞

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