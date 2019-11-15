華倫再出招 賣25元「億萬富翁眼淚」馬克杯

2019-11-15 15:29 世界日報 編譯樊蕙╱綜合14日電



頻遭富翁攻擊 華倫陣營販售25元「億萬富翁眼淚」馬克杯 取材自推特 分享 facebook 參選總統的麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)，對億萬富翁再出損招，在其競選網站開賣「億萬富翁的眼淚」馬克杯，每個售價25元。

網站文案寫道：「前高盛執行長、億萬富翁庫伯曼(Leon Cooperman)，才剛在2017年因為內線交易指控被證管會罰款，今年11月在電視直播現場，談到華倫若當選總統可能會要求他公平繳稅，因而潸然淚下。」

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網站也寫道：「一邊用工會製造的這款馬克杯、隨您喜好享用一杯溫暖、微鹹的飲料，一邊好好思考富人稅的所有好用處：全民育兒福利、學貸撤銷、所有大學免費，以及更多。」

華倫的富人稅計畫招致億萬富翁批評；上周她就在網站上祭出「億萬富翁的計算器」，計算包括最高收入族群、如亞馬遜(Amazon)創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)、微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)、以及庫伯曼等人會要繳多少稅；根據該計算器的計算結果，華倫的富人稅計畫將要求庫伯曼繳稅1億5100萬元。

面對華倫針對特定富豪的舉動，庫伯曼對財經網站CNBC說：「我認為她代表最糟糕的政治人物，試圖妖魔化富人，只因為窮人比富人更多；至於內線交易的指控，我已經解決這個案件；她很可恥，她根本不知道自己的推文到底在寫些什麼；我每年繳的稅比她這輩子繳的都多。」

華倫的「超級百萬富豪稅」(Ultra-Millionaire Tax)計畫，要讓資產逾5000萬元的家庭每年多繳2%稅捐，更要讓身價10億以上的富豪家庭多繳6%稅捐；華倫說徵收到的這筆錢將用在其他計畫上，包括全民聯邦醫療保險(Medicare-for-All)、提高社會安全福利、與全民育兒福利等。

政治媒體Politico與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)的民調稱，76%登記選民認為富人應該繳更多稅；福斯新聞網(Fox News)民調也說，70%的國人，包括超過半數的共和黨人，都支持針對身價逾千萬者增稅。