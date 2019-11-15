NBC：政府擬強制徵收私有土地建邊牆 最快本周開始行動
在國土安全部(DHS)證實，政府至今未興建任何一哩新邊界牆，僅修繕現有高牆的次日，國家廣播公司(NBC)14日引述兩名消息人士報導，川普政府準備向法院提出文件，最快本周開始強制徵收私人土地興建邊界牆，但未事先確認需要支付地主多少費用。
消息人士表示，白宮高級顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)15日在白宮與軍方和政府官員開會，預計討論政府徵收私人土地以在美國與墨西哥邊界興建更多新高牆。
陸軍工兵團指揮官山莫奈(Todd Semonite)和兩名國土安全部助理國防部長預計出席該場會議。
NBC引述消息人士指出，司法部和國防部律師已備好土地進入權函書，並通知地產所有人政府官員將進入其私人土地評估房產、測試土壤並進行土地調查。
一般的國家徵用權案中，政府徵收土地前會先同意支付特定金額。根據「德州公民權計畫」律師賈薩(Ricky Garza)，過去政府曾支付多名邊界地主100元，在長達18個月中得不受拘束的自由進出德州與墨西哥邊界的私人土地。
不過根據兩名官方消息人士，政府律師可依德州聯邦法院的「宣告土地徵用法」(Declaration of Taking Act)提出申請，這能加速政府購買邊界私人土地的流程。
若政府依此法提出申請估計能勝過法律挑戰，土地所有權會自動轉移給政府。政府必須列出估計徵收的價錢，但會在徵收土地後才開始與地主協商價碼。
賈薩表示：「他們最後可能還是能獲得土地，但他們要求法院免除這項通常由地主處理的流程。我們希望確保所有客戶獲得基本的禮貌與尊重，這也是這個政府過去欠缺的作法。」
移民及海關執法局(ICE)代理局長摩根(Mark Morgan)14日表示，徵收邊界土地確實是項挑戰，但他認為當局有望成功取得興建450哩新高牆所需的土地。
摩根表示，目前川普任內已興建78哩高牆，但只是取代舊有的圍欄或障礙物，尚未興建任何一哩新的邊界高牆，不過他也強調這並非看待邊界問題的正確方式；而且目前這些翻新的高牆狀況很好，因此政府「興建的任何一哩里高牆都是新的高牆」。
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