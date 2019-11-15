公民退役軍人險遭遣返 密西根州大湍市同意賠償19萬元

2019-11-15 15:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合14日電



遣返退伍軍人大湍市賠償19萬元。 美聯社 分享 facebook 陸戰隊退役的歸化公民瑞瑪斯恭曼茲(Jilmar Ramos-Gomez)去年險遭遣返，他今年初向密西根民權辦事處提出申訴；密西根州大湍市(Grand Rapids)市議會12日在會議中，無異議一致同意賠償瑞瑪斯恭曼茲19萬元。

瑞瑪斯恭曼茲曾阿富汗服役，軍銜是準下士和坦克兵，且多次因表現優異而獲勳，但他退伍後罹患退伍軍人常見的創傷症候群(PTSD)，行為變得怪異。

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2018年11月，瑞瑪斯恭曼茲被指控闖進大湍市巴特沃斯(Butterworth)醫院的直升機停機坪；他認罪相關輕罪，法官具結釋放他，但警方並未釋放他，而是轉交美國移民及海關執法局(ICE)拘留三日，因為精神異常的瑞瑪斯恭曼茲自稱為無證客；不過，大湍市警方逮捕瑞瑪斯恭曼茲時，曾在他的背包裡找到他的護照。

公民自由聯盟(ACLU)資深律師奧克曼(Miriam Aukerman)說：「我們希望當局能汲取教訓，瑞瑪斯恭曼茲的遭遇是真正的悲劇」，呼籲此案促成警政改革。

大湍市尚未公布和解條件，奧克曼慶幸此案在庭外和解，但表示當局並沒有道歉或表達悔意。

大湍市警察局8月頒布一項警方與ICE交涉的新政策，不會再檢查嫌犯的移民身分狀況，除非與案件相關，相關身分檢查的申請必須經過大湍市警長辦公室同意。

當時將瑞瑪斯恭曼茲移送ICE的大湍市資深警察柯伊(Vander Kooi)事後遭停職20小時，接受更多訓練，但目前仍在職。

奧克曼樂見此案促成警政改變，但不滿ICE沒有責任，「他們試圖遣返美國公民、退役陸戰隊員，他帶著護照和陸戰隊名牌，當局卻試圖遣返他，這太荒謬了。」

警方交給ICE的報告中明確寫道，瑞瑪斯恭曼茲持有美國護照，ICE仍基於瑞瑪斯恭曼茲自述為無證客的口供，決定遣返他。