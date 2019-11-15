民主黨辯論人數縮小 下周10人上台 楊安澤再入列

2019-11-15 15:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



民主黨10個參選人符合亞特蘭大辯論標準。 美聯社 分享 facebook 民主黨總統參選人的下一輪辯論20日在亞特蘭大舉行，辯論舞台將比過去三個月縮小，民主黨全國委員會(DNC)14日宣布，根據對參選人的全國民調及草根募款能力，目前有10人跨過了參與這次辯論的門檻。

10人中包括前副總統白登、新澤西州國會參議員布克、印第安納州南灣市長布塔朱吉、夏威夷州國會眾議員菟西·蓋芭、加州國會參議員賀錦麗、明尼蘇達州國會參議員艾咪·克勞布查、佛蒙特州國會參議員桑德斯、加州億萬富翁史泰耶、麻州國會參議員伊麗莎白·華倫，和華裔企業家楊安澤。

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歐巴馬政府的住房與城市發展部長卡斯楚將因未達標而缺席辯論，前國會眾議員歐洛克上月宣布退選，科羅拉多州國會參議員本內特、蒙大拿州長布洛克、前國會眾議員迪蘭西和作家馬利安·威廉森，也都因DNC提高了辯論門檻而無法參與。

本月辯論的入圍標準是，參選人必須在9月13日以來的至少四個全國民調中的支持率達到3%，或是在兩個提早投票州達到5%，同時必須獲得16萬5000個金主的捐助，20個州中每個州至少600個金主。

部分參選人批評DNC的標準，指強調金主的人數迫使他們主要在網上募捐，無法通過與選民接觸的其他形式募捐。但DNC主席佩雷茲表示，通過民調和小額募捐，參選人有足夠的時間向支持者證明自己的實力，迄今仍落後的參選人幾乎肯定無法獲得提名和擊敗川普總統。

佩雷茲還宣布，12月19日辯論的門檻將更高：全國民調要達到4%或提早投票的州6%，至少20萬個金主的支持，20個州中每州至少800個。

白登、華倫、桑德斯與布塔朱吉在全國和提早投票州的支持率都高，賀錦麗與克勞布查也符合12月辯論的標準，但其他參選人的壓力增大，楊安澤目前也還沒有跨過這道門檻。