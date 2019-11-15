桑德斯顛覆想像 心臟病發卻無損人氣

2019-11-15 15:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合14日電



不是競選盡頭，心臟病發作後桑德斯反而人氣更旺。 美聯社 分享 facebook 民主黨總統參選人之一的桑德斯，10月初心臟病發住院治療，使人擔心影響他的選情，無力再競逐下去；然而情況恰好相反，在出院後至今六個星期的表現，勢頭反而更加強勁。

在傳統政治智慧被顛覆的年代，桑德斯挑戰了「重大健康問題是敲響了總統參選人喪鐘」的觀念；他出院後在民主黨參選人至今規模最大的集會上，更獲得被視為民主黨明日之星的歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)支持。

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桑德斯的年齡和健康狀況，仍然是一個長期的嚴重問號；如果當選，到了2021年1月就職時，他將年滿79歲，會是現任總統中年齡最大的人，隨著投票日益臨近，他的健康問題很可能會引起更多人小心審查。

不過至今為止，桑德斯並沒有受心臟病發的困擾，愛州民主黨資深戰略家林克(Jeff Link)更表示，桑德斯是在心臟發出院後，聲望進一步提高。桑德斯目前在全國民意調查中仍排第三。

一直以來，主要選民對一般年齡較大的候選人，尤其是桑德斯都感到擔憂。哈芬頓郵報/ YouGov在桑德斯心臟病發後一星期，曾做過一次調查，發現有42％的民主黨人認為，桑德斯的身體狀況不足以擔任總統。

然而桑德斯的健康問題，並沒有出現某些專家認為他「玩完了」；相反地，自10月2日他住院以來，他在愛州的支持上升了約三個百分點，在新罕州也上升了兩個百分點，其他州也保持穩定。

有分析認為，歐凱秀-柯提茲的支持非常重要，她對桑德斯的認可也影響了一些民主黨人，例如愛州樸特維美郡(Pottawattamie)民主黨領袖潘特尼(Scott Punteney)就承認，最初桑德斯的心臟病發，曾令愛州選民感到不安，但很快就克服了這種情況。

當然他要成功出選，還面臨著巨大的挑戰，仍須擴大自己的選民基礎。如果他代表民主黨，共和黨人幾乎可以肯定會抓住心臟病發作為攻擊話題，就像民主黨在2016年攻擊喜萊莉‧柯林頓肺炎病發那樣。