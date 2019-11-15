彈劾期間無法做事？ 柯林頓嗆川普：別找藉口快幹活吧

2019-11-15 15:29 世界日報 編譯潘勛／綜合14日電



前總統柯林頓以過來人身分忠告川普，別理彈劾，專心施政。Getty Images 分享 facebook

川普政府放話，說彈劾調查期間無法與民主黨占多數的眾院合作，處理立法優先事項；也曾經歷彈劾之路的前總統柯林頓14日接受電視節目採訪時，指斥這種說法為「找藉口」；柯林頓表示，他給川普的訊息是：「人民選你是來幹活兒的，不論碰到什麼事也得把工作做好。」

柯林頓此番前來華府，接受「布雷迪中心」(Brady Center)頒獎表揚他任內對槍枝管制的成就；加州14日甫發生高中槍擊案，柯林頓致電有線電視新聞網(CNN)發表看法。

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但主持人塔柏(Jake Tapper)卻詢問柯林頓，白宮面臨國會啟動彈劾調查，該如何應對？

柯林頓是唯一曾被彈劾而現仍在世的總統；司法部長巴維理(William Barr)說，川普政府提議的槍枝管制法案迄今沒落實，原因在「國會啟動彈劾程序，法案遭到擱置。」

但柯林頓駁斥這種說詞；他指出，自己面臨彈劾期間，政府就立法、法規及外交仍多有建樹；「我給的答案是：請看1998到1999年間，甚至1997。這三年行政團隊依然多有做為。」

眾院1998年12月以妨礙司法及偽證罪名彈劾柯林頓，但參院1999年判兩項罪名不成立；一般認為，川普若碰到眾院決定彈劾，結果也會一樣。

柯林頓說，一旦民眾對彈劾已有定見，知道該做什麼，自己會繼續跟大家合作，川普政府只是在找托詞。

塔柏問柯林頓有沒什麼想法想傳達給川普？柯林頓說，不必天天過年才能把事情辦好；如果是他，他會認為已經找好律師及幕僚，處理彈劾事宜，就交給他們，而他會繼續跟民眾一起努力做事，如此而已。

川普否認自己在烏克蘭電話門事件有任何不當舉措，呼籲民主黨放棄彈劾，與他共事，通過「美加墨貿易協定」(USMCA)、降低處方藥成本、改善美國基礎設施等；眾院議長波洛西則反擊說，這些事情可以同時做。