美烏電話門還有「第2隻」耳朵 證實川普對烏克蘭施壓

2019-11-15 15:45 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普與桑德蘭通話追蹤調查白登進度 美駐烏克蘭大使館有第二人稱親耳聽到 路透社 分享 facebook

美國駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)13日在眾院彈劾調查公開作證時說，他的一名助理曾經聽到美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)與川普總統的手機通話，川普在電話那頭詢問桑德蘭「調查行動」；美聯社14日報導，其實美國駐烏克蘭大使館另一名在場的使館人員，也聽到了這通電話。

泰勒作證時指出，就在川普今年7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基( Volodymyr Zelenskiy)通話的隔天，一名助理在7月26日聽到桑德蘭與川普的手機通話

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「我的助理聽到川普在電話那頭詢問著桑德蘭『調查行動』。」泰勒說，「桑德蘭則回答川普說，烏克蘭已經準備好展開下一步。」

泰勒在證詞中表示：「那通電話結束後，我的助理詢問桑德蘭說，川普對烏克蘭有何看法，桑德蘭回答說，川普比較在意的是對前民主黨副總統白登(Joe Biden)的調查，而調查行動是由川普私人律師朱利安尼推動的。」

美聯社報導指出，知情人士透露，今年7月26日當天，桑德蘭是在烏克蘭首府基輔一家餐廳裡與川普越洋通話，當時與桑德蘭坐在同桌的美國駐烏克蘭大使館外交事務人員蘇莉亞‧賈耶提(Suriya Jayanti)，也聽到了通話內容。

報導指出，川普與桑德蘭的電話通話，被兩名美國駐烏克蘭大使館人員聽到，如此一來更加證實川普對烏克蘭施壓的指控。

川普遭到吹哨者指控，企圖扣押軍事援助，逼迫烏克蘭對川普的政敵、民主黨前副總統白登及兒子杭特‧白登(Hunter Biden)啟動調查。

護主心切的共和黨人士13日紛紛為川普辯護指出，川普有沒有下令任何人對烏克蘭施壓，泰勒並沒有親耳聽到；川普13日也為己辯駁表示，並不記得7月26日曾與桑德蘭通電話。

對於美聯社報導，白宮14日並未發表評論。

美聯社報導也指出，消息人士透露，泰勒作證時提到的助理是美國駐烏克蘭大使館的政治顧問霍姆斯(David Holmes)，霍姆斯15日將在眾院彈劾調查的閉門會議裡作證。

泰勒在眾院公開作證之後，前任烏克蘭國防部長丹尼約克(Oleksandr Danylyuk)13日稍後透過推特發表一張他與桑德蘭、泰勒以及川普指派的烏克蘭和平協議交涉特使沃爾克(Kurt Volker)共進晚餐的照片。