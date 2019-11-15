美烏電話門還有「第2隻」耳朵 證實川普對烏克蘭施壓
美國駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)13日在眾院彈劾調查公開作證時說，他的一名助理曾經聽到美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)與川普總統的手機通話，川普在電話那頭詢問桑德蘭「調查行動」；美聯社14日報導，其實美國駐烏克蘭大使館另一名在場的使館人員，也聽到了這通電話。
泰勒作證時指出，就在川普今年7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基( Volodymyr Zelenskiy)通話的隔天，一名助理在7月26日聽到桑德蘭與川普的手機通話
「我的助理聽到川普在電話那頭詢問著桑德蘭『調查行動』。」泰勒說，「桑德蘭則回答川普說，烏克蘭已經準備好展開下一步。」
泰勒在證詞中表示：「那通電話結束後，我的助理詢問桑德蘭說，川普對烏克蘭有何看法，桑德蘭回答說，川普比較在意的是對前民主黨副總統白登(Joe Biden)的調查，而調查行動是由川普私人律師朱利安尼推動的。」
美聯社報導指出，知情人士透露，今年7月26日當天，桑德蘭是在烏克蘭首府基輔一家餐廳裡與川普越洋通話，當時與桑德蘭坐在同桌的美國駐烏克蘭大使館外交事務人員蘇莉亞‧賈耶提(Suriya Jayanti)，也聽到了通話內容。
報導指出，川普與桑德蘭的電話通話，被兩名美國駐烏克蘭大使館人員聽到，如此一來更加證實川普對烏克蘭施壓的指控。
川普遭到吹哨者指控，企圖扣押軍事援助，逼迫烏克蘭對川普的政敵、民主黨前副總統白登及兒子杭特‧白登(Hunter Biden)啟動調查。
護主心切的共和黨人士13日紛紛為川普辯護指出，川普有沒有下令任何人對烏克蘭施壓，泰勒並沒有親耳聽到；川普13日也為己辯駁表示，並不記得7月26日曾與桑德蘭通電話。
對於美聯社報導，白宮14日並未發表評論。
美聯社報導也指出，消息人士透露，泰勒作證時提到的助理是美國駐烏克蘭大使館的政治顧問霍姆斯(David Holmes)，霍姆斯15日將在眾院彈劾調查的閉門會議裡作證。
泰勒在眾院公開作證之後，前任烏克蘭國防部長丹尼約克(Oleksandr Danylyuk)13日稍後透過推特發表一張他與桑德蘭、泰勒以及川普指派的烏克蘭和平協議交涉特使沃爾克(Kurt Volker)共進晚餐的照片。
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