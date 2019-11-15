民主黨步步進逼 白宮靠這3招擋彈劾調查…

2019-11-15 15:34 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



防守三策略：不理會、破壞信譽、轉移注意

面對眾院民主黨團如火如荼的彈劾調查，白宮也訂定了回應策略：不理會、破壞信譽、轉移注意。

對於向國會調查人員作證的證人，白宮官員針對可信度展開猛烈攻擊；針對川普總統而來的任何指控，白宮一概以道聽塗說駁斥，同時把外界注意焦點轉移到前副總統白登家族，並且極力主張「吹哨者」身分必須曝光。

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自從民主黨擁有多數優勢的眾院展開彈劾聽證會的第一天開始，白宮的防守策略就非常明確；對於13日的公開聽證會，川普表示，自己「太忙了」，沒時間看電視轉播。

彈劾調查發展到最後，對川普來說，最糟糕的狀況就是因為濫權而面臨下台；川普雖說沒時間看電視轉播，13日在推特連續發文卻一點兒也沒閒著，接連發表推文為己辯駁，14日上午還持續在推特大量發文。

川普又開罵：國會啟動彈劾調查「丟人現眼」

川普在推特發表的內容，絕大多數是共和黨籍聯邦眾議員在眾院情報委員會聽證會上為川普辯護的媒體報導；他在與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)的聯合記者會上，對於國會啟動彈劾調查表示「丟人現眼」、「是個笑話」，並說國會如此動作「不應該被允許」。

白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)14日早晨則接連接受電視新聞頻道訪問，不斷強調共和黨方面的論述重點；她接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說：「我們得知的消息是，民主黨方面其實根本沒有足以將總統定罪的證據。」

康威說：「總統受到了不公平的對待。」

幕僚也護主：謝安達一手設計「袋鼠法庭」

對於民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)，康威也說：「如果這是真正的法庭，而不是謝安達一手設計的袋鼠法庭，只要是任何有理性的律師，肯定都會表達異議。」

對於川普涉嫌不法的指控，康威說，所謂指控都是道聽塗說。對於目前身分仍然保密的「吹哨者」，康威則說：「我們想知道吹哨者當初到底陳述了什麼，因為我們必須對於指控者提出反駁。」