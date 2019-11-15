美軍援換查白登？ 烏克蘭外長：沒直接關聯！

2019-11-15 15:55 世界日報 編譯中心／綜合14日電



在美國國會展開針對川普總統「電話門」彈劾調查的首日公開聽證會之後，烏克蘭外交部長普里斯泰科14日說，美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)從未對他指出，對烏軍援與調查美國前副總統白登案有直接關聯。

烏克蘭國際傳真社(Interfax Ukraine)報導，普里斯泰科(Vadym Prystaiko)向記者表示：「桑德蘭從未告訴我們，且絕對沒向我說過，調查(白登父子在烏克蘭的活動)和援助之間有關聯。你們應該問他。」

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普里斯泰科強調，他自己從不認為對白登父子的調查和美方對烏安全援助之間有直接關聯，「這兩件事之間沒有明確關係」。

爭取連任的川普總統被控7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)通電話時施壓，要求基輔當局針對2020年美總統大選民主黨籍熱門參選人白登及其兒子在烏國的活動展開調查，以為自己的選情加分。這起「電話門」醜聞引發由民主黨主導的美國國會眾院對川普發動彈劾調查。

歷經數周閉門訊問，眾院13日展開經電視轉播的首場公開聽證會，美國駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor)作證表示，一名大使館官員近日向他透露，曾在7月26日側聽到川普和桑德蘭的通話內容，當時川普曾關切白登父子調查案。

這名使館官員隨後詢問桑德蘭，川普對烏克蘭有何想法。根據泰勒轉述，桑德蘭當時回覆，「川普總統更在意(私人律師)朱利安尼(Rudy Giuliani)推動的白登調查案」。

但公聽會結束後，川普在白宮記的者會上表示，他對與桑德蘭的電話談話「一無所知」。川普稱，關於這起通話，他是「第一次聽到」。

共和黨籍議員認為，泰勒的說法是道聽塗說。他們也說，澤倫斯基從未稱自己感受到遭川普施壓。