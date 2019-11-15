「妳讓我想起過世女兒」短短25分鐘車程 Uber司機故事令她落淚

2019-11-15 14:52 聯合新聞網 綜合報導



依琳和Uber司機阿強的合照。圖／ Facebook 分享 facebook

美國威斯康辛州一名部落客依琳波士涅（Erin Barsness），日前在自己的粉絲專頁Mama Bear Bliss貼出一則關於她在加州搭乘Uber時遇到的駕駛——阿強（John）的故事。阿強告訴依琳，她讓他想起自己年紀相仿的女兒。

阿強的女兒在三年前猝死，年僅29歲，當時她已經育有一個四歲的兒子。猝死不久，阿強就發現了她的屍體，他試圖對女兒進行急救，但女兒已經回天乏術。他的女婿後來受不了打擊，繼而離世。

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阿強的談話中充滿對女兒女婿的懊悔和思念，「我一直在想，如果我可以做更多就好了，如果我可以把她救回來就好了。如果我有發現我的女婿所承受的痛苦就好了，說不定我至少可以把他救回來。如果我當時更用心一點就好了……可是，都來不及了。」

依琳寫道，她聽阿強說著他的故事，感到非常地不捨，幾度落淚。雖然車程只有二十五分鐘，他們卻像是認識了一輩子之久。當車子到達目的地的時候，阿強已經淚流滿面，「對不起，我以前從來沒有遇過跟妳一樣好心、親切的人，已經好久沒有人聽我說過這些痛苦了。」

「這二十五分鐘對我來說意義良多。」阿強告訴依琳，他希望讓她知道她的友善與笑容對他造成非比尋常的意義。在阿強幫她把行李拿出來以後，依琳主動給了阿強一個擁抱，並與他留下一張合照。

依琳將這個故事貼上Facebook，並且希望讀者都能夠知道，即使是一個微笑、一聲招呼，我們對陌生人的友善都能為世界帶來正面影響。網友看到這則貼文紛紛表示：「看得我都哭了」、「你感動了他的心」、「你簡直是上帝派給他的天使」，表達這則貼文多麽令人動容。